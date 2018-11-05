Nằm mơ thấy sinh con là điềm báo chuyện lành hay dữ?

Dân gian có câu “Sinh dữ tử lành”, ý chỉ việc nằm mơ thấy sinh con là điềm báo về chuyện chẳng lành, còn nằm mơ thấy người chết là dấu hiệu của những điều may mắn sắp đến. Nhiều người quan niệm, những gì xuất hiện trong giấc mơ thường trái ngược với những gì diễn ra ngoài đời thực. Do đó, họ coi giấc mơ là sự báo trước cho những điều trái ngược sắp đến trong tương lai.

Khi nằm mơ thấy bản thân mình sinh em bé thì đó là dấu hiệu một cuộc sống gia đình hòa thuận, công việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió không gặp khó khăn, trắc trở gì.

Ngoài ra, nếu nằm mơ thấy mình sinh con gái còn báo trước rằng đứa bé sẽ lấy được chồng tốt, gia đình gia giáo. Còn nếu nằm mơ thấy mình sinh con trai thì cũng là điều tốt, là dấu hiệu của những điều may mắn phía trước giúp đường công danh của chồng rộng mở, sớm thành đạt và được thăng chức.

Phụ nữ nằm mơ thấy mình sinh con là điều tốt

Phụ nữ nằm mơ thấy người khác đang sinh con cũng dự đoán một tương lai suôn sẻ, đầy ắp tài lộc đang đến gần.

Giấc mơ thấy sinh đôi là giấc mơ may mắn phù trợ cho đường làm ăn của vợ chồng, giúp cho tiền tài ngày càng dồi dào theo cấp số nhân.

Ngoài ra nếu để ý chi tiết kỹ hơn trong giấc mơ như thấy vú em đang bế đứa bé thì là vận may về tiền tài; được người khác đỡ đẻ cho thì chính là bản thân đang có quý nhân phù trợ giúp đỡ trong mọi công việc khó khăn.

Giấc mơ thấy sinh con là điềm báo xấu

Bên cạnh những giấc mơ sinh con đem lại vận may cho chủ nhân thì cũng có những giấc mơ cảnh báo những điều không mấy tốt đẹp phía trước. Đối với đàn ông, nếu mơ thấy vợ đang sinh con thì đó không phải điều tốt, có thể công việc nuôi cả gia đình sẽ gặp phải khó khăn nhất định.

Khi nằm mơ thấy em bé sau khi sinh bị tàn tật đó cũng là dấu hiệu của những tai ương khó kiểm soát. Em bé khi sinh lại quá nặng so với bình thường cũng tượng trưng cho gánh nặng mà bố mẹ cần chịu được trong cuộc sống sau này. Đứa trẻ đang bú mẹ có thể cảnh báo gia đình có người bị bệnh, cần cảnh giác nhiều hơn.

Nằm mơ thấy em bé có cân nặng bất thường thì nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn

Nếu em bé qua đời sau khi sinh thì cũng không phải điều gì quá đáng sợ. Điều này có thể chứng minh cho việc bản thân đã qua mệt mỏi và không biết phải làm gì để cân bằng công việc cũng như cuộc sống. Nếu đang mang bầu, cần lưu ý hơn trong việc chăm sóc sức khỏe để mẹ và bé luôn khỏe mạnh.

Làm sao để hóa giải khi gặp giấc mơ báo điềm xấu?

Đốt lửa thành bó đuốc hơ khắp các góc nhà, nhất là những nơi tối tăm như góc phòng, gầm tủ, vừa hơ vừa hô “vía lành thì ở, vía dở thì đi”. Cuối cùng, gia chủ có thể nhảy qua bó đuốc, nếu là nữ nhảy 9 lần, nam nhảy qua 7 lần để xua đuổi khí xấu.

Ngoài ra, cũng có một số biện pháp khác để hóa giải phần nào điềm xui, đó là rải muối gạo quanh nhà. Cách làm này cũng rất đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên, các biện pháp giải xui phổ biến cũng chỉ có thể hóa giải một phần những vận đen được báo trước qua giấc mộng. Cũng không nên vì một giấc mơ để ảnh hưởng đến tinh thần mà cần cố gắng chuẩn bị thật tốt để bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống trước mắt.

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