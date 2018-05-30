Giải mã giấc mơ thấy bạn học cũ? Là điềm lành hay dữ?

Não bộ của chúng ta giống những một con “chíp” khổng lồ, nó có thể lưu trữ rất nhiều dữ liệu về những gì đã thấy và trải qua. Nhưng với sự lo toan của cuộc sống mà vô tình chúng ta đã quên đi. Những “dữ liệu” ấy có thể được khơi gợi lại trong giấc mơ vì thế một hôm nào đó đang ngon giấc bỗng bạn nhận ra gương mặt thân quen của người bạn học cũ, để nhắc nhở bạn biết rằng vẫn còn một người bạn cũ mà bạn đã quên từ lâu.

Trong chúng ta bất kì ai cũng có thể gặp phải những giấc mơ lạ như thấy bạn học cũ đến nhà chơi hoặc đáng sợ hơn là mơ thấy bạn học cũ chết. Những giấc mơ này đến cũng sẽ mang theo những điềm báo mà bạn cần lưu ý.

Theo đó nếu bạn mơ thấy người bạn học cũ đã lâu không liên lạc, tưởng chừng như đã quên đây có thể là điềm báo ẩn chứa những rủi do sắp tới trong cuộc sống mà bạn có thể gặp phải. Có thể sắp tới bạn sẽ gặp nhiều điều bế tắc nếu bạn muốn thoát khỏi những bế tắc đó thì cần phải quay đầu nhìn lại cuộc sống của mình. Lúc này bạn cần phải học cách sống chậm lại, suy nghĩ thấu đáo hơn để giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề.

- Mơ thấy bạn học cũ đã lâu không gặp nhưng bỗng dưng người đó tìm về thăm gia đình bạn: Giấc mơ này cho thấy sắp tới gia đình bạn sẽ có khách quy đến thăm, kèm theo là bạn phải đi dự tiệc tùng nào đó.

- Mơ thấy bạn học cũ nhưng người đó bạn lại không có tình cảm: Đây là điềm báo lành, sắp tới sẽ có ai đó sẽ giúp bạn thoát khỏi sự muộn phiền và khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn mơ thấy người bạn thân thì sẽ gặp xui vì chứng tỏ bạn là người nóng nảy, háo thắng, bảo thủ, không khoan nhượng. Chính điều này sẽ mang đến nhiều rắc rối không đáng có cho bạn. Khi mơ thấy giấc mơ này, bạn hãy cố gắng bình tĩnh và nhún nhường để giải quyết mọi việc tốt hơn.

Nằm mơ thấy bạn học cũ có thể là điềm báo tốt nếu người bạn đó không thân với bạn. Ảnh internet

- Mơ thấy bạn học cũ rủ rê tụ họp: Cho thấy thời gian sắp tới bạn sẽ gặp khó khăn trong vấn đề tài chính. Vì thế làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau.

- Mơ thấy bạn cũ tìm mình để giúp đỡ: Sắp tới bạn sẽ đón nhận những điều thú vị, hay ho và mới mẻ.

Giấc mơ thấy bạn học cũ - Ẩn chứa con số may mắn trong lô đề

Ngoài những điềm báo về tương lai, vận mệnh sắp tới thì giấc mơ thấy bạn học cũ có thể ám chỉ một con số may mắn nào đó. Giải mã được những con số này sẽ phục vụ cho việc chơi lô đề để bạn thắng lớn và có thể giúp gia đình thoát nghèo. Tuy nhiên, mơ thấy bạn học cũ có rất nhiều trường hợp vì thế sẽ cho ra rất nhiều con số khác nhau. Nhưng các con số này cũng chỉ là dựa vào suy luận, vì thế bạn không nên quá tin. Không nên đặt cược toàn bộ gia tài vào canh bạc lô đề đỏ đen vì có thể sẽ mất trắng.

Nằm mơ thấy bạn học cũ có thể là ẩn chứa con số may mắn trong lô đề. Ảnh internet

Qua những giải mã giấc mơ thấy bạn học cũ ở trên hy vọng phần nào đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa tâm linh của giấc mơ này. Cho dù là điểm báo tốt hay xấu thì các bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý thật tốt để đón nhận và có hướng giải quyết phù hợp.