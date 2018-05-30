Nằm mơ thấy mình có bầu là điềm gì?

Nằm mơ thấy mình mang bầu cho thấy rằng bạn là người có ý tưởng, xác định phương hướng và mục tiêu rõ ràng để mình theo đuổi. Vì thế đây là một giấc mơ điềm lành, mang lại cho bạn nhiều hạnh phúc và may mắn. Bởi vì cuộc sống sẽ rộn ràng và tươi đẹp hơn khi có tiếng khóc của trẻ con, mọi cảm xúc sẽ từ từ ùa về.

Theo các chuyên gia phân tích, nằm mơ thấy mình có bầu có nghĩa là một khía cạnh nào đó của chính bạn hoặc một số hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống cá nhân của bạn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, bạn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận những điều mới mẻ này.

Mơ thấy mình mang thai và sinh con: Giấc mơ này báo hiệu rằng bạn là người được hưởng phúc, sống vui vẻ. Cuộc sống sắp tới không bon chen, không ganh tỵ, êm đềm.

Mơ thấy có bầu nhưng trong lòng không muốn: Có nghĩa là bạn chưa sẵn sàng, không mong muốn điều mà bạn đang sợ hãi sẽ xảy ra với mình vì đây là thời điểm chưa thích hợp.

Mơ thấy người yêu mang bầu: Khi hai bạn đã vượt qua “giới hạn” mà bạn mơ thấy người yêu mình có bầu thì có nghĩa là tình cảm của hai bạn đã chín mùi và có thể tiến đến hôn nhân. Bên cạnh đó, giấc mơ này cũng ám chỉ là bạn đang rất lo lắng nếu người yêu mình có bầu thật thì phải làm sao?

Mơ thấy có bầu là bé trai hoặc bé gái: Đây là giấc mơ thể hiện bạn rất quan tâm đến giới tính của bé trong bụng. Có thể là do sức ép gia đình vì thế nên bạn sớm muốn biết được giới tính của bé yêu. Tuy nhiên, bạn đừng quá bận tâm để biết chính xác giới tính của con chỉ có một cách duy nhất là chờ bé đủ tháng đi siêu âm sẽ biết ngay.

Nằm mơ thấy giới tính của em bé có nghĩa là bạn mong ngóng đứa con sinh ra đúng với giới tính mà mình mong muốn. Ảnh internet

Mơ thấy người khác có bầu: Giấc mơ này cho thấy bạn đã có mối quan hệ ngoài luồng và cần phải chấm dứt ngay nếu không gia đình sẽ tan vỡ.

Giải mã giấc mơ khi đàn ông thấy mình mang bầu

Giấc mơ chính là sự phản ánh lại tâm thức và những sự việc đã xảy ra trong cuộc sống, có thể là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ hoặc những áp lực, sự việc đang xảy ra, đôi khi giấc mơ là những sự việc không ngờ như đàn ông thấy mình mang bầu.

Một người đàn ông mơ thấy mình mang bầu có thể là do sự bất an về vị thế và những đóng góp của mình cho cuộc sống chưa được công nhận. Giấc mơ này thường gặp nhất là ở những người đàn ông luôn cảm thấy mình không đủ năng lực như mong muốn và giấc mơ thể hiện sự bù đắp những thiếu sót của họ. Điều này có thể thấy, bạn là người khá rụt rè, nhút nhát và không có sự kiên định trong cuộc sống, luôn bị ảnh hưởng bởi những lời nhận xét của người khác.

Đàn ông mơ thấy mình mang bầu chứng tỏ là người khá rụt rè, luôn bị ảnh hưởng bởi lời nhận xét của người khác. Ảnh internet

Ngoài ra, mơ thấy vợ mình mang bầu với người khác cũng là một trong những giấc mơ mà đấng mày râu hay gặp. Dù không mong muốn điều này xảy ra nhưng đó là giấc mơ nên bạn không cần lo lắng quá. Giấc mơ này thể hiện bạn không có tin tưởng người bạn đời, hai bạn đã không còn có thể chia sẻ những mục tiêu chung với nhau, sinh ra nghi kị.

Hy vọng với những thông tin trên đã phần nào giúp bạn giải mã được nằm mơ thấy mình có bầu là điềm gì để bạn giải tỏa được sự tò mò cũng như nên không quá lo lắng về điều đó.