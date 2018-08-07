Tuần trăng mật nên đi đâu ở nước ngoài vừa rẻ lại vừa đẹp

Thái Lan là một trong những điểm đến hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á nói chung và châu Á nói riêng, hấp dẫn du khách với những điểm đến tuyệt vời như Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai. Đôi bạn sẽ được khám phá những ngôi chùa vàng có kiến trúc độc đáo, những bãi biển, vịnh và hòn đảo nổi tiếng như Vịnh Phang Nga, Krabi, Koh Samu, Ko Phi Phi…

Tuần trăng mật là thời gian cực kỳ ý nghĩa để các cặp đôi tận hưởng khoảnh khắc riêng tư dành cho nhau. Hơn nữa cũng là để đôi bạn có cơ hội tìm hiểu và khám phá những nét bí ẩn về ngôn ngữ, văn hóa và tín ngưỡng truyền thống cùng phong cảnh tuyệt vời mà đất nước đôi bạn tới. Nếu vẫn đang còn phân vân chưa biết tuần trăng mật nên đi đâu nước ngoài, đôi bạn hãy tham khảo các địa điểm sau đây nhé!

Một trong những địa điểm tuyệt vời dành cho chuyến du lịch tuần trăng mật của đôi bạn chính là đất nước Singapore. Đây là quốc gia giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau, đôi bạn thoải mái khám phá nhiều sắc màu văn hóa, nền ẩm thực độc đáo và cuộc sống về đêm sôi động, bởi Singapore được mệnh danh là thành phố không ngủ.

Bên cạnh đó, đôi bạn tha hồ khám phá những nét độc đáo về văn hóa, ẩm thực của Thái, tận hưởng kì nghỉ trăng mật lãng mạn. Thái Lan còn rất nổi tiếng với nhiều resort cao cấp, dịch vụ tốt. Đôi bạn sẽ được trải nghiệm những giây phút thư giãn với những hoạt động giải trí thú vị như lặn ngắm san hô, bơi thuyền, lướt sóng… Ngoài ra, có thể tận hưởng dịch vụ spa, massage chăm sóc sức khỏe thoải mái nhất.

Đất nước này nổi tiếng với những hòn đảo hoang sơ, tuyệt đẹp, nước xanh ngắt, không khí trong lành. Những điểm đến thú vị đôi bạn không nên bỏ qua để có tuần trăng mật lãng mạn và ngọt ngào tại quốc gia xinh đẹp này đó là: Marina Bay Sands Casino, Chợ Lau Pa Sat Festival, Bãi biển Punggol Point, MacRitchie Reservoir, Reverse Bungy, Vườn thú đêm Night Safari, Spa Botanica…

Tuần trăng mật “nên thơ” ở Maldives

Maldives được mệnh danh là “thiên đường trái đất” với vẻ đẹp lãng mạn và hoang sơ, rất nên thơ, có hơn 100 resort nằm rải rác trên hòn đảo và được bao quanh những bãi biển xanh tuyệt đẹp.

Đến đây đôi bạn không chỉ được nghỉ dưỡng, tắm nắng mà còn được lặn biển, dùng bữa tối tại nhà hàng trên bãi biển cùng ánh sáng nến lấp lánh. Ở đây có một nét rất riêng, có những ngôi nhà ở giữa vùng biển nước trong xanh giúp đôi bạn tha hồ tận hưởng những giây phút yên tĩnh và thư giãn, cùng nhau lặn biển ngắm san hô, hay chèo thuyền khám phá xung quanh hòn đảo.

Tuần trăng mật lãng mạn tại Bali

Bali là thiên đường tình yêu, địa điểm du lịch trăng mật lãng mạn

Bali được biết đến là “Thiên đường tình yêu”. Ở đây đôi bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bãi biển cát trắng dài phẳng lặng, thửa ruộng bậc thang và những dòng sông chảy xiết ngày đêm. Hơn nữa lại còn được thưởng thức bữa tối trên bãi biển tại vịnh Jimbaran có hải sản, rượu vang, nến thơm hoa hồng, những bản nhạc trữ tình nổi tiếng trên thế giới và lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ vô cùng lãng mạn. Có thể nói đây chính là địa điểm du lịch nước ngoài vô cùng tuyệt vời cho những cặp vợ chồng mới cưới.

Trên đây là những địa điểm trăng mật tuyệt đẹp làm say đắm lòng người, sẽ đem đến cho bạn và người bạn đời của mình những cảm xúc tuyệt vời, thú vị và đáng nhớ. Vì thế, dù chọn một trong những địa điểm nào trên đây thì đôi bạn cũng sẽ một tuần trăng mật ngọt ngào và lãng mạn nhé.