Rực rỡ sắc màu thung lũng Jiuzhaigou

Thung lũng Jiuzhaigou ở miền bắc tỉnh Tứ Xuyên là khu bảo tồn tự nhiên quan trọng của Trung Quốc. Thung lũng này là một phần của dãy núi Min Shan ở ven rìa cao nguyên Himalaya thuộc Tây Tạng. Với vẻ đẹp thiên nhiên được xem là đẹp nhất ở ở Trung Quốc, thung lũng Jiuzhaigou đã được tổ chức Unesco công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới vào năm 1992. Mỗi năm, tuyến điểm du lịch hấp dẫn này đã thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng.

Thiên nhiên tươi đẹp tại thung lũng Jiuzhaigou

Đa phần các khu rừng ở thung lũng Jiuzhaigou đều mang sắc vàng đỏ ấn tượng vào mùa thu. Đây chính là nét đẹp đặc biệt đã khiến cho lượng du khách đến tham quan Jiuzhaigou trong mùa này trở nên đông đảo. Bên cạnh đó, hệ động thực vật ở đây cũng rất phong phú và đa dạng với nhiều loại đáng chú ý như cây đổ quyên, tre, gấu trúc, khỉ mũi tẹt và khoảng hơn 140 loài chim…

Sắc xanh, vàng, đỏ từ lá rừng vào mùa thu luôn thu hút sự chú ý đặc biệt từ du khách

Gấu trúc và khỉ mũi tẹt là những loài thú điển hình ở thung lũng Jiuzhaigou

Thung lũng Jiuzhaigou còn được ví như là vùng đất thần tiên bởi nét đẹp hoang sơ tự nhiên, không khí trong lành, không gian yên tĩnh và núi rừng bạt ngàn kỳ bí. Vào mùa đông, cảnh vật ở đây càng được tô thêm vẻ đẹp lộng lẫy của nhiều màu sắc cỏ cây, núi đá nổi bật giữa tuyết trắng bao phủ.

Thung lũng Jiuzhaigou đẹp mê hồn vào mùa đông

Dưới tác động mạnh mẽ của băng tuyết, thủy học, hoạt động kiến tạo của lớp vỏ trái đất và động đất đã diễn ra từ xưa nên đặc điểm địa hình của thung lũng Jiuzhaigou cũng chính là nét hấp dẫn du khách đến tham quan.

Du khách sẽ thực sự bị cuốn hút bởi nét đẹp tuyệt mỹ của những hồ nước trong veo màu xanh da trời, xanh lá cây, màu ngọc lam và nhiều sắc màu khác nữa trong khuônt? viên thung lũng Jiuzhaigou.

Nếu du khách có ý định đi du lịch ở Trung Quốc thì thung lũng Jiuzhaigou là một trong những gợi ý tuyệt vời dành cho bạn.

Vẻ dẹp quyến rũ của thung lũng Jiuzhaigou thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan mỗi năm