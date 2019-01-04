Khám phá nguồn gốc và ý nghĩa của phong tục lì xì đầu năm mới

Phong tục lì xì đầu năm mới không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ rất lâu, người dân Việt Nam đã coi đây là một phần không thể thiếu trong ngày tết cổ truyền của dân tộc. Ý nghĩa của phong tục lì xì đầu năm mới là đem lại may mắn, đúng với ý nghĩa của ngày đầu năm trao nhau những câu chúc tốt lành, cùng đón một năm mới với nhiều điều đáng mong đợi phía trước.

Tục lì xì đầu năm từ lâu được coi là bắt nguồn từ Trung Quốc với nguồn gốc xuất phát từ một câu chuyện về truyền thuyết con yêu quái có sở thích xoa đầu trẻ con. Con yêu quái này thường xuất hiện vào thời khắc giao thừa, đến xoa đầu những đứa trẻ đang ngủ khiến chúng bị ốm đau, do vậy mà các gia đình có con nhỏ thường phải thức canh con ngủ để không cho yêu quái tới làm hại con.

Một ngày nọ, gia đình vợ chồng 50 tuổi mới có một mụn con, rất lo lắng con gặp họa đêm giao thừa nên không thể yên giấc. May mắn thay có 8 vị tiên tình cờ đi qua, muốn bảo vệ em bé nên đã hóa thành 8 đồng tiền bên cạnh đứa bé để bảo vệ khỏi con yêu quái. Cha mẹ em bé thấy vậy liền cẩn thận gói những đồng tiên này vào giấy đỏ, để ở đầu giường con. Khi yêu quái đến, những bọc tiền giấy đỏ này lóe sáng khiến nó sợ phải bỏ đi.

Từ đó, câu chuyện này được truyền khắp dân gian, người dân cứ mỗi dịp năm mới đều gói những đồng tiền vào trong phong bao màu đỏ để tặng cho trẻ nhỏ với mong muốn chúng được bảo vệ, luôn bình an đón một năm mới.

Người ta thường tặng trẻ nhỏ những phong bao lì xì đỏ với mong muốn đem lại may mắn, sức khỏe cho trẻ

Một câu chuyện khác cũng được coi là nguồn gốc của tục lì xì đầu năm, bắt nguồn từ triều Đường của Trung Quốc. Năm đó, Dương Quý Phi hạ sinh được một vị hoàng tử kháu khỉnh, nhà vua nghe tin bèn đến thăm và ban tặng cho bà rất nhiều tiền vàng bạc gói trong một bọc giấy đỏ. Bà coi đó là món quà may mắn giúp hoàng tử nhỏ từ được các loại tà ma nên rất trân trọng. Từ đó, câu chuyện lan truyền ra bên ngoài cung, nhiều người họ theo cứ mỗi dịp năm mới đến đều đem tặng trẻ con những bao lì xì đỏ với ý nguyện đem lại cho trẻ nhiều điều may mắn, chúc trẻ con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn dễ nuôi.

Ý nghĩa phong tục lì xì ngày tết ở Việt Nam

Từ rất lâu, người Việt đã có phong tục lì xì đầu năm mới, nhưng không chỉ cho con cháu mà ngay cả những người lớn như ông bà, cha mẹ đều được lì xì với mong muốn chúc tụng sức khỏe dồi dào, may mắn trong năm sắp tới.

Tại sao bao lì xì lại thường có màu đỏ, là vì nó tượng trưng cho sự may mắn, sung túc. Màu đỏ với sắc độ ấm áp, lại chan chứa tươi vui đã trở thành một màu sắc truyền thống mỗi dịp tết đến xuân về, mang lại không khí xuân ngập tràn trong lòng người.

Tại Việt Nam, phong tục lì xì đầu năm mới được bắt đầu ngay sau thời khắc giao thừa. Cha mẹ, ông bà thường lì xì trẻ nhỏ trước cùng với đó là những lời chúc tết cho con trẻ. Sau đó, con cháu trong nhà đã đi làm có thể lì xì ông bà, cha mẹ chúc sức khỏe và những điều may mắn trong năm mới.

Phong bao lì xì thường là màu đỏ với ý nghĩa may mắn, tài lộc đủ đầy trong năm mới

Khách đến chơi nhà đầu năm cũng thường mang theo những phong bao lì xì đỏ chót để mừng tuổi con cháu trong nhà của gia chủ, cùng với đó là những lời chúc tụng đầu năm nhiều may mắn, phát tài. Tục lì xì đầu năm không quan trọng bên trong có bao nhiêu tiền, điều quan trọng nhất là mang đến may mắn giúp trẻ nhỏ, người già đều nhận được những niềm vui là lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới sang.

Không chỉ tại Việt Nam mà nhiều quốc gia đón tết Nguyên đán cũng có phong tục lì xì đầu năm mới như một truyền thống tốt đẹp. Thông thường tại Việt Nam, tục lì xì không chỉ duy trì vào 3 ngày tết đầu năm mới mà có thể kéo dài đến ngày rằm.