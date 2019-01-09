Hướng dẫn cắm hoa cúc để bàn thờ đẹp cho ngày lễ Tết

Theo các chuyên gia về tâm linh , khi chọn hoa dùng cúng lễ nhà Phật, nên chọn loại có màu vàng hoặc đỏ như hoa cúc vàng, hoa lay ơn, hoa hồng đỏ... vì đây là 2 màu màu tượng trưng cho nhà Phật.

“Có nên cắm hoa cúc vàng để bàn thờ hay không?” là điều mà nhiều người thắc mắc khi muốn chọn loại hoa dâng cúng phù hợp. Hoa cúc vàng là loại hoa được dùng nhiều nhất để cắm lên bàn thờ. Hoa cúc vàng có ý nghĩa biểu tượng cho tấm lòng biết ơn thành kính của bậc con cháu với ông bà, tổ tiên. Theo phong thủy, đây là loại hoa đẹp, tươi lâu, giúp ổn định phúc khí trong nhà.

Có nhiều kiểu cắm hoa cúc như cắm trong hộp vuông, lẵng,... Tuy nhiên, những cách này chỉ phù hợp để trang trí ở bàn ăn, phòng khách. Còn để trang trí khu vực bàn thờ linh thiêng, với hoa cúc hay bất cứ loại hoa nào thì cách cắm phù hợp nhất chúng ta nên chọn là cắm hoa trong bình hoặc lọ cao.

Người ta thường chọn cắm hoa cúc bàn thờ phật và bàn thờ tổ tiên trong những dịp lễ Tết. Ngoài ra, nhiều người cũng chọn cắm hoa cúc bàn thờ chúa.

Cắm hoa cúc vàng trên bàn thờ ngày lễ Tết

Cách cắm hoa cúc để bàn thờ đơn giản vừa không quá cầu kỳ vừa có thể mang đến sự trang trọng cho khu vực bàn thờ. Chúng ta có thể cắm chỉ với một loại hoa cúc hoặc kết hợp với một số loại hoa như hoa lay ơn, hoa huệ…

>>> Xem thêm: Cách cắm hoa cúc đẹp mang sung túc vào nhà ngày Tết

Hướng dẫn cắm hoa cúc để bàn thờ đẹp

Chuẩn bị

- 10 cành hoa cúc vàng ( chọn loại hoa thơm, còn tươi và độ nở đang vừa tới)

- 10 cành hoa lay ơn

- Các loại hoa lá phụ để trang trí

- Bình, lọ cắm hoa dạng cao

Các bước thực hiện cách cắm hoa cúc bàn thờ đẹp:

Đầu tiên, bạn cần vệ sinh bình cắm hoa thật sạch bằng nước rửa chén nhằm loại bỏ sạch bụi bẩn và các loại vi khuẩn. Đây cũng là cách giúp giữ cho hoa cúc tươi lâu hơn khi cắm trong bình.

Hướng dẫn cắm hoa cúc để bàn thờ đẹp

Bước 1:

- Pha nước nóng và nước lạnh để làm nước cắm hoa cúc.

- Để giữ cho hoa tươi lâu hơn, chúng ta cho thêm một viên thuốc aspirin hoặc một chút nước tẩy javel vào nước.

Bước 2:

- Dùng kéo cắt cành hoa cúc vàng và hoa lay ơn và ướm sao cho vừa với chiều cao của bình cắm hoa.

- Để giữ cho hoa tươi lâu, chúng ta nên cắt vát các cành hoa một góc 45 độ.

Bước 3: Lần lượt cắm hoa cúc vàng xen kẽ hoa lay ơn trong bình theo kiểu cắm thả tự nhiên.

Bước 4: Cắm xen kẽ thêm các loại hoa phụ để trang trí thêm cho bình hoa. Dùng thêm một số loại lá trang trí để tạo sự trang trọng.

Để giữ cho bình hoa cúc giữ được độ tươi lâu hơn, chúng ta nên chú ý thay nước cắm hoa hằng ngày.

Ngoài cách cắm hoa cúc theo kiểu cắm thả trong lọ cao như đã hướng dẫn, chúng ta có thể mẫu cắm hoa cúc để bàn thờ trong bình hoa tròn thấp như hình bên dưới.

Cắm hoa cúc để bàn thờ trong bình hoa tròn thấp

Hoặc có thể tham khảo thêm cách cắm hoa cúc để bàn thờ ngày tết vừa đẹp lại đơn giản như sau:

Chuẩn bị:

Bình hoa bằng gốm, màu trắng

30 - 40 cành hoa cúc vàng

Xốp cắm hoa tạo hình tròn

Kéo

Cách cắm hoa cúc để bàn thờ:

Bước 1: Cắt rời bông hoa cúc, phần cuống có độ dài khoảng 8 - 10 cm. Cắt miếng xốp cắm hoa có đường kính bằng với miệng bình và ngâm vào nước.

Cắt rời bông hoa cúc

Bước 2: Để miếng xốp đã ngấm nước lên miệng bình hoa thật, hơi ấn miếng xốp xuống dưới.

Để miếng xốp đã ngấm nước lên miệng bình hoa thật

Bước 3: Lần lượt cắm hoa từ sát miệng bình lên trên đỉnh của quả cầu miếng xốp. Với những cành hoa quá mềm, có thể dùng que gỗ tạo lỗ trên miếng xốp trước để cắm dễ dàng hơn.

Lần lượt cắm hoa từ sát miệng bình lên trên đỉnh của quả cầu miếng xốp

Lưu ý: Trong quá trình cắm hoa cúc, nên lưu ý cắm hoa so le và sát nhau để quả cầu tròn và trông bắt mắt hơn.

Cách cắm hoa cúc để bàn thờ ngày Tết vừa đẹp lại đơn giản

Như vậy, chỉ với vài bước hướng dẫn cắm hoa cúc vàng để bàn thờ đơn giản là chúng ta đã có một bình hoa cúc vàng sang trọng để trưng bàn thờ trong những ngày rằm hoặc lễ Tết. Với cách cắm hoa trên, có thể thay bằng những loại hoa khác như hoa ly, hoa huệ hoặc hoa đồng tiền.