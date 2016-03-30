Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa oải hương "mê hoặc lòng người" tại Provence

Khách du lịch đến Provence không bao giờ quên mua những túi vải nhỏ chứa hoa oải hương.. Mùi hương thư giãn của oải hương có thể lưu lại khá lâu chừng vài ba tháng, như một kỷ niệm khó quên về vùng đất thanh bình.

Provence được xem là thiên đường của hoa oải hương, hoa hướng dương, diên vĩ và cây ôlive. Những cánh đồng oải hương tím ngắt trải dài đến tận chân trời luôn là bức tranh quyến rũ và cũng là hình ảnh đặc trưng nhất của vùng đất kỳ diệu này.

Ảnh: flickr.com

Ngoài ấn tượng đặc biệt là cánh đồng hoa oải hương thơ mộng, đến Provence, du khách sẽ thực sự bị cuốn hút bởi những điểm dừng chân nổi tiếng như:

St. Tropez thuộc Côte d’Azur là một thị trấn bến cảng với rất nhiều du thuyền sang trọng, các cửa hàng thời trang nổi bật, các quán café đậm chất Pháp và các khu mua sắm.

Đến đây, bạn có thể trải nghiệm các môn thể thao dưới nước, đi bộ hay các tour du lịch bằng thuyền ghé thăm các biệt thự tuyệt đẹp.Thành phố này còn đặc biệt ở chỗ bạn dễ dàng bắt gặp các ngôi sao nổi tiếng trên thế giới. Rất nhiều ngôi sao sinh sống tại đây hoặc chọn nơi đây để nghỉ dưỡng

Ảnh: flickr.com

Arles là một trong những điểm đến được ưa thích nhất ở Pháp. Đây là một thành phố cổ được tổ chức Unesco công nhận là di sản văn hóa của thế giới.

Ales sở hữu rất nhiều công trình kiến trúc từ thời La Mã và Trung Cổ. Thành phố này còn ngắn liền với tên tuổi của họa sĩ nổi tiếng Vincent Van Gogh vì ông đã sống 15 tháng và cho ra đời rất nhiều tác phẩm nghệ thuật tại đây.

Đến đây, bạn có thể đi theo con đường Van Gogh, nó sẽ dẫn bạn tới những nơi ông thường đến để vẽ, uống café và quan sát cuộc sống.

Ảnh: flickr.com

Le Lavandou là địa chỉ tuyệt vời để bạn nghỉ ngơi và tắm biển vì nơi đây sở hữu nhiều bãi biển tuyệt đẹp. Rất nhiều buổi hòa nhạc miễn phí của các nghệ sĩ được tổ chức tại đây. Ngoài ra, khu chợ trời địa phương cũng sẽ không làm thất vọng những người thích mua sắm.

Ảnh: flickr.com

Les Baux là thành phố lịch sử nằm nép mình giữa những ngọn núi. Ở đây có nhiều cửa hàng thời trang dễ thương và những con đường dành cho người đi bộ.

Hơn nữa, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời của núi non hùng vĩ. Nếu bạn có thể thuê xe ô tô, hãy lái xe đến một trong những ngọn núi lân cận, bạn sẽ chiêm ngưỡng được toàn cảnh thành phố và có thể chụp được nhiều bức ảnh vô cùng ấn tượng.

Ảnh: flickr.com

Aix-En_Provence là trung tâm văn hóa của Provence. Đến đây, bạn có thể mua sắm cả ngày không chán, thưởng thức đồ ăn ở những nhà hàng tuyệt vời và ghé thăm các bảo tàng độc đáo.

Aix-En_Provence với hơn 2000 năm tuổi sẽ làm đắm say những du khách yêu nghệ thuật và lịch sử.

Ảnh: flickr.com

Roussillon nằm ở trung tâm của một vùng đất có lượng đất đỏ lớn nhất thế giới, nổi tiếng với những vách đá màu đỏ tuyệt đẹp và mỏ đá màu vàng nâu. Mặc dù nơi đây rất khác biệt với các phần khác của Provence nhưng đáng để bạn ghé thăm vì vẻ đẹp tự nhiên của nó.

Đến với vùng đất này, có lẽ bạn sẽ bị choáng ngợp bởi sự kết hợp hài hòa của màu sắc từ màu vàng cho đến màu tím xen kẽ là màu đỏ và màu hồng từ các ngôi nhà được sơn màu đất son đỏ, từ các khung cửa số màu tím…

Ảnh: flickr.com

Nice là thành phố du lịch lớn thứ hai nước Pháp với rất nhiều địa điểm du lịch thú vị. Đến đây, bạn vừa có thể thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên thanh bình của vùng Địa Trung Hải ở phía nam, lại vừa có thể cảm nhận sự hối hả bận rộn của cuộc sống đô thị ở phía bắc.

Ảnh: flickr.com

St.Rémy nằm nép mình trên những ngọn đồi của Les Alpilles. Thành phố này được ưa chuộng bởi được phối trí theo phong cách Paris sáng tạo. Khu trung tâm có nhiều ngõ hẻm hẹp thời Trung cổ với đài phun nước, quảng trường và các tòa nhà tuyệt vời. St. Rémy cũng rất thích hợp cho những du khách yêu thích thiên nhiên, các vùng nông thôn và những người thích mua sắm.

Không chỉ vậy, Saint Rémy còn là một khu chợ đặc trưng vùng Provence. Chợ được họp đông nhất vào thứ tư hàng tuần, màu sắc tươi tắn, sạch sẽ và sực nức mùi hương của hoa quả và các sản vật của vùng.

Đây cũng là nơi để du khách có thể trực tiếp tìm mua những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp được chế biến hoàn toàn từ thảo mộc thiên nhiên. Không chỉ được đặc biệt ưa chuộng ở khu chợ nổi tiếng này, rất nhiều thương hiệu, ví dụ như Provence - đã trở thành thương hiệu quốc tế chính từ các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên của mình. Sản phẩm Prôvence xuất hiện ở hơn 80 thị trường trên khắp thế giới, như “một câu chuyện đẹp” được lan truyền để nhắc về một vùng đất kỳ diệu và khó quên.

Ảnh: flickr.com