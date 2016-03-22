Charyn hùng vĩ

Là quốc gia có diện tích 2,7 triệu km2, lớn thứ 9 trên thế giới , thậm chí rộng hơn cả khu vực Tây Âu, song Kazakhstan dường như vẫn là một vùng đất bí ẩn, khi có rất nhiều du khách chưa biết về những nét văn hóa đặc trưng và đa dạng của quốc gia Trung Á này.

Charyn là một hẻm núi kéo dài 154 km dọc theo sông Charyn ở Kazakhstan. Hẻm núi nằm tại khu vực cách Almaty khoảng 195 - 200 km về phía đông, không xa từ biên giới với Trung Quốc. Hẻm Charyn nằm trong khu vực vườn quốc gia Charyn - được thành lập ngày 23/2/2004 - là một di sản thiên nhiên, hình thành từ đá trầm tích có niên đại khoảng 12 triệu năm. Chiều cao của các núi dốc đứng trong hẻm núi này từ 150 - 300 m.

Ảnh: flickr.com

Nơi đáng chú ý nhất đối với du khách khi tham quan hẻm núi Charyn là Thung lũng lâu đài Dolina Zamkov, với chiều dài gần 2 km và chiều rộng khoảng 20 - 80 m. Cấu trúc đất đá nhiều màu sắc (xám, vàng, hồng, đỏ da cam, be, đen) của các bức tường đá cao sừng sững trong khu vực Dolina Zamkov sẽ cho du khách những góc nhìn tuyệt đẹp. Đây thực sự là điểm đến lý tưởng để du khách trổ tài nhiếp ảnh và lưu lại những bức ảnh đẹp tuyệt vời từ thiên nhiên hoang dã.

Ảnh: flickr.com

Ảnh: flickr.com

Sự đa dạng cảnh quan của hẻm núi Charyn tạo điều kiện cho tính đa dạng của quần thể động, thực vật nơi đây. Các nhà khoa học đã ghi nhận trên 1.500 loài thực vật, 17 trong số đó nằm trong sách đỏ của Kazakhstan và 62 loài động vật có vú, 25 loài bò sát, 103 loài chim tại nơi này. Chiêm ngưỡng hẻm núi Charyn hung vĩ, du khách còn có nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm về những hoạt động đời sống của một số loài động vật quý hiếm.

Ảnh: flickr.com

Đến hẻm húi Charyn, du khách có thể cùng người thân và bạn bè tham gia các hoạt động du lịch đầy thú vị như đi bộ đường dài ngắm cảnh, chèo thuyền trên dòng sông Charyn, leo núi, tổ chức các chuyến picnic… Những hoạt động này sẽ mang lại cho du khách những phút giây thư giãn và thực sự đáng nhớ.

Ảnh: flickr.com

Ảnh: flickr.com

Tham quan hẻm núi Charyn, du khách nhớ mang theo nhiều nước uống vì thời tiết ở đây khá nóng (đặc biệt vào mùa hè). Bên cạnh đó, du khách cũng không được phép xả rác, đốt lửa và phá hoại thảm thực vật xanh tươi trong khuônt? viên của hẻm húi Charyn. Những quy định này nhằm bảo vệ môi trường và vẻ đẹp tự nhiên của hẻm húi Charyn luôn ở trạng thái đẹp nhất.

Ảnh: flickr.com