Cách làm chậu cây xanh trang trí ngày Tết đón năm mới nhiều may mắn

Du lịch 22/01/2019 14:36

Ngày Tết năm nay sẽ thêm phần nổi bật với cách làm chậu cây xanh trang trí ngày Tết độc đáo, đẹp ấn tượng.

Rộn ràng thêm không khí Tết đến Xuân về với những cách làm chậu hoa đơn giản, hướng dẫn làm chậu cây handmade cho ngày Tết Kỷ Hợi 2019 đẹp, mát mắt mà lại có thể dùng để trang trí cho ngôi nhà cả năm. 

Cách làm chậu cây xanh trang trí ngày Tết

1. Hướng dẫn làm chậu cây handmade cho ngày Tết

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Các cành cây khô

- 1 chậu nhựa

- Mua sẵn các bông hoa giả màu đỏ

- Bột thạch cao

- Sơn phun trắng

- Súng bắn keo

- Kéo

- Giấy bìa cứng màu vàng hoặc xanh.

- Giấy xơ dừa

- Các vật trang trí như: hạt cườm trắng, giấy lụa đỏ, ruy băng

Cách làm chậu cây trang trí ngày năm mới

Hướng dẫn cách làm chậu hoa ngày Tết đẹp
Hướng dẫn cách làm chậu hoa ngày Tết đẹp

Bước 2 + 3 + 4: Bọc bên ngoài chậu nhựa bằng tấm giấy lụa đỏ, vừa bọc vừa cố định lại bằng băng dính hoặc keo dính, cắt bỏ phần giấy thừa. Quấn quanh thân chậu cây với giấy ruy băng màu vàng hoặc trắng để trang trí điểm nhấn, thắt nơ cố định. 

Bước 5: Phun sơn trắng các cành khô, để ở nơi khô ráo đợi sơn khô. 

Bước 6 +7 + 8 + 9 + 10 + 11: Trộn bột thạch cao rồi cho vào chậu, cho đến cách miệng chậu 3cm. Cắm cành cây khô vừa sơn màu vào trong chậu trong lúc thạch cao chưa khô, dùng tay giữ thân cây đợi đến lúc thạch cao khô thì bỏ ra.

Bước 12 + 13 + 14+ 15+ 16: Dùng kéo cắt giấy bìa thành hình hình lá giọt nước và giấy xơ dừa. Dán giấy xơ dừa trang trí trên mặt chậu và xung quanh gốc cây. Dán thêm hạt cườm trắng lấp lánh vào phần nhụy hoa đỏ, rồi dán bông hoa đỏ lên cành cây trang trí.

Bước 17: Quay lại với phần lá vừa cắt, tạo lỗ phần cuống lá, xỏ dây đỏ hoặc ruy băng qua lỗ vừa tạo, treo lá lên cây xen kẽ với hoa đỏ.

Phần dây đỏ và ruy băng thừa có thể tận dụng cũng treo lên cây trang trí luôn.

→ Tham khảo thêm: Cách làm lọ hoa bằng lon bia siêu đẹp và đơn giản

2. Hướng dẫn các bạn cách làm chậu hoa trưng bày ngày Tết Handmade cực đẹp 

Cách làm chậu hoa handmade ngày Tết này khá dễ làm, đơn giản là các bạn tìm được bình có màu sắc vừa ý để cắm hoa là được.

Bật mí cách làm chậu hoa trang trí năm mới đơn giản
Bật mí cách làm chậu hoa trang trí năm mới đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Giấy nhún màu hồng, màu xanh (Có thể thay giấy nhún màu hồng thành màu đỏ hoặc vàng tùy theo màu sắc bạn yêu thích)

- Cành cây khô

- Lá kẽm, kéo, keo dán, bút dạ hồng, cuộn sáp xanh.

Cách làm tại nhà chậu hoa xinh ngày Tết

Bước 1: Làm bông hoa giấy tại nhà: Cắt giấy nhún màu hồng thành nhiều hình chữ nhật, gấp đôi hình chữ nhật cắt vát tiếp, mở ra sẽ được các cánh hoa với kích thước đa dạng, dùng bút dạ hồng tô đậm trong lòng từng cánh hoa.

Cứ 5-7 cánh hoa ghép lại dán quanh lá kẽm, dùng sáp xanh bọc bên dưới cố định cánh hoa. Lưu ý để mặt có màu bút dạ vào trong. Sau đó quấn sợi kẽm bông hoa vào cành khô chuẩn bị từ trước.

Bước 2: Cắt giấy nhún màu xanh thành các hình chữ nhật nhỏ, cắt vát để làm lá cây, dùng keo dính bên ngoài. Mỗi bông hoa sẽ cần 2-3 lá, phần lá thừa có thể dán lên cành cây khô để làm tăng thêm sắc xanh tươi mát vào ngày Tết.

Tương tự gắn tiếp hoa và lá tự làm lên cành cây khô là các bạn đã hoàn thành xong cách làm chậu cây handmade trang trí đẹp ngày Tết rồi.

3. Mách bạn cách làm Chậu cây trang trí góc nhà ngày Tết

Giới thiệu cách làm chậu cây xanh ngày Tết đẹp dễ làm
Giới thiệu cách làm chậu cây xanh ngày Tết đẹp dễ làm

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm cách làm chậu hoa ngày Tết đẹp qua ảnh dưới đây: 

Hướng dẫn làm chậu hoa đơn giản
Hướng dẫn làm chậu hoa đơn giản

Trên đây là một số Cách làm chậu cây xanh trang trí ngày Tết xin được gửi đến các bạn tham khảo, các bạn có thể thử Cách làm chậu hoa bằng... cúc áo độc đáo, đẹp lạ mắt hoặc Đầu năm làm món thịt kho tàu vừa ngon lại mềm thơm, đậm đà để ngày Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi thêm màu sắc tươi tắn, đẹp rạng rỡ đón sung túc vào nhà và đủ đầy nhất.

Cách làm hoa mai bằng giấy đẹp rạng ngời đón Tết đang về

Cách làm hoa mai bằng giấy đẹp rạng ngời đón Tết đang về

Đón Tết đến Xuân về thêm rộn ràng với cách làm hoa mai bằng giấy cực đơn giản trong bài.

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