Cách cắm hoa ngày Tết trong lọ thủy tinh đẹp đến lạ

Tết đến xuân về là dịp nhà nhà trang hoàng, thay áo cho tổ ấm của mình với những sắc hoa xinh tươi, rực rỡ. Nhưng không chỉ đơn giản là cắm hoa "bình thường" như thông thường đâu nhé! Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý chị em những cách hoa trong lọ thủy tinh siêu xinh và tinh tế cho dịp tết này. Hãy cùng bắt tay vào khám phá ngay thôi nào!

+ Chai/ lọ thủy tinh

Cách thực hiện:

Cắm hoa ly vàng ngày Tết trong lọ thủy tinh

Bước 1: Đổ nước vào chai nhằm giữ độ tươi của hoa lâu hơn.

Bước 2: Lần lượt cắm hoa ly vàng vào bình. Lưu ý chiều cao của hoa gấp đôi chiều cao của chai.

Bước 3: Cắm một chiếc lá đuôi công sát miệng chai, kéo lá rũ xuống, để mặt dưới màu tím của lá hướng lên trên. Đây là cách để lọ hoa trông độc đáo hơn.

2. Cắm hoa tulip trong lọ thủy tinh

Chuẩn bị:

- Một chiếc ly thủy tinh tròn, cao.

- Một ống nghiệm. Lưu ý: ống nghiệm có chiều cao bằng 1/3 chiều cao của chiếc ly thủy tinh.

- 1 cành hoa tulip

- Lá thiết mộc lan hoặc dùng lá của hoa tulip.

- Dây trang trí (bằng giấy, dây thừng)

- Cành, dây khô, sỏi trang trí.

- Dây kẽm, kìm bấm.

- Dao.

Các bước tiến hành:

- Đặt ống nghiệm bên trong chiếc lá và cuốn đầu lá vào.

- Từ từ quấn chiếc lá quanh ống nghiệm theo chiều kim đồng hồ cho gần kín hết ống nghiệm. Tiếp theo, cắt dây và sợi kẽm dài gấp đôi chiều cao ống, xoắn sợi kẽm và dây với nhau.

Cắm hoa tulip đẹp xinh ngày Tết trong lọ thủy tinh!

- Quấn sợi dây quanh bên ngoài. Nên quấn nhiều vòng để tạo hình đẹp hơn. Nên chọn dây trang trí màu nâu sẽ nổi bật trên nền lá xanh hơn.

- Tại điểm cuối của sợi dây, chỉ cần để áp tự nhiên theo thành ống nghiệm phía ngoài lá. Sợi dây sẽ không bị bung nhờ có kẽm giữ cho dây ổn định dáng.

- Để trông đẹp hơn, chúng ta có thể cho thêm mấy viên sỏi vào đáy ly. Sau đó, cho đầy nước và cắm hoa vào. Sau đó, đặt các cành cây khô vào trong chiếc ly như hình là được nhé.

Bình hoa khá nổi bật với sự kết hợp giữa sắc vàng của hoa với sắc xanh của lá, màu đá nâu và cành khô. Sự cứng cáp của thủy tinh đi cùng mềm mại của sợi dây đan xen với nhau. Đây là cách cắm hoa ngày tết trong lọ thủy tinh rất độc đáo.

3. Hoa hồng cắm trong lọ thủy tinh

Chuẩn bị:

+ 1-2 cành hoa hồng vàng, hoa hồng trắng, hoa hồng nhung, hoa hồng cam hoặc màu hoa hồng bạn thích.

+ Lọ thủy tinh (Để bình hoa trông bắt mắt hơn, có thể trang trí vải, dây thừng,... tùy thích. Nên trang trí với tông màu của hoa hồng bạn chọn.

Cách thực hiện:

Nên chọn màu bình cùng tông với màu hoa hồng bạn chọn nhé!

Bước 1: Đổ nước vào ly thủy tinh nhằm giữ độ tươi của hoa lâu hơn.

Bước 2: Xếp hoa hồng đều nhau, cắt bớt gốc hoa hồng sao cho chiều cao hoa gấp 1,5 lần chiều cao chai; xếp hoa đều nhau. Phần lá trên cành hoa tước bỏ bớt và chỉ giữ lại một ít lá phía trên.

Bước 3: Cắm từng cành hoa hồng vào chai lần lượt từ thấp tới cao.

Bước 4: Trang trí thêm các họa tiết để bình hoa thêm sinh động.

4. Bình hoa đồng tiền đơn

Chuẩn bị:

- 1 cành đồng tiền đỏ

- Chai/ lọ thủy tinh (có thể quấn dây thừng quanh ¼ chiều cao của chai để trang trí)

Cách thực hiện:

Bước 1: Cắt gốc hoa đồng tiền

Bước 2: Đổ nước vào chai để giữ hoa tươi lâu. Cắm hoa vào chai, lưu ý sao cho hoa nằm sát miệng chai.

Bình hoa đồng tiền đơn, đơn giản mà vẫn tinh tế và trang nhã!

Có thể tham khảo thêm một số cách cắm hoa trong lọ thủy tinh độc đáo sau:

Kết hợp dùng những lọ thủy tinh màu xanh lá và những bông hoa dại rất độc đáo.

Lọ thủy tinh màu xanh lá độc đáo!

Xếp những viên kẹo nhiều màu hoặc sơn màu cho những viên sỏi nhỏ vào trong lọ thủy tinh trước khi cắm hoa sẽ giúp lọ hoa mới mẻ, thu hút hơn.

Xếp thêm những viên kẹo hay đá nhiều màu sắc!

Cuốn dây thừng nhỏ xung quanh thân lọ thủy tinh khi cắm hoa baby sẽ mang để phong cách rustic cho không gian nhà bạn.

Cuốn dây thừng nhỏ xung quanh thân lọ thủy tinh!

Dán thêm giấy báo hình trái tim bên ngoài lọ thủy tinh kết hợp cắm bông tulip rực rỡ để góc nhà thêm phần nổi bật.

Dán thêm giấy báo hình trái tim bên ngoài!

Chỉ cần thêm chiếc nơ đơn giản, chiếc lọ thủy tinh đơn điệu sẽ có hồn hơn.

Cách cắm hoa trong lọ thủy tinh đơn giản!

Ý tưởng phun sơn bạc cho phần lọ thủy tinh khi cắm cùng nhiều loại hoa sẽ tạo nét mộc mạc cho không gian hơn.

Ý tưởng cắm hoa bằng lọ thủy tinh được phun bạc độc đáo!

Trên đây là tổng hợp một vài cách cắm hoa ngày Tết trong lọ thủy tinh đơn giản, nhưng không kém phần độc đáo và xinh xắn cho ngôi nhà của bạn trong dịp xuân về này nhé. Chỉ cần tỉ mỉ trong một vài thao tác là chúng ta đã có thể có một bình hoa xinh xắn, trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp và tràn đầy sinh khí hơn, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài "nữ công gia chánh" thành công nhé!