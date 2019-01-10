Cách cắm hoa hồng để bàn thờ vừa đơn giản lại đẹp ngỡ ngàng

Theo đó, hoa hồng đỏ được xem là một trong những loại hoa đẹp và ý nghĩa nên cắm trên bàn thờ ngày Tết. Chỉ cần một chút khéo léo thì ngôi nhà sẽ thêm rạng rỡ, rước nhiều may mắn, tài lộc khi được điểm tô hoa hồng chưng bàn thờ trong những ngày đầu Xuân.

Hoa hồng vốn là loài hoa quen thuộc, hiện diện thường xuyên trong cuộc sống thường nhật với nhiều màu sắc xinh đẹp và ý nghĩa. Hoa hồng có thể xuất hiện ở những buổi tiệc sang trọng, ở những lễ cưới ngọt ngào nhưng liệu có nên cắm hoa hồng trên bàn thờ không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể được, bởi tùy cách chọn màu và cách cắm hoa khác nhau sẽ mang ý nghĩa khác nhau.

Dưới đây là một số cách cắm hoa hồng để bàn thờ khá đơn giản và dễ làm:

- 20 hoa hồng đỏ tươi thắm

- Bình hoa, xốp cắm hoa

- Nước, kéo cắt hoa

Các bước thực hiện:

Bình hoa hồng đỏ chưng Tết tôn nghiêm

Bước 1: Thấm nước ngấm đều miếng xốp rồi cho 2/3 miếng xốp vào bình.

Bước 2: Chọn một bông hoa hồng đỏ đẹp nhất, cao nhất cắm vào vị trí chính giữa của bình hoa. Tốt nhất nên cắt cành hoa có chiều dài ít nhất bằng 1/2 chiều cao lọ.

Bước 3: Lấy hoa hồng đỏ chính giữa làm gốc, chọn 5 bông hồng đỏ tiếp theo cắm 2 bên sao cho khoảng cách giữa các bông bằng nhau nhưng thấp hơn bông hoa chính giữa.

Bước 4: Lấy thêm 6 bông hồng đỏ cắt ngắn khoảng 10-15 cm so với những bông hoa đã cắm rồi lần lượt cắm đều 2 bên.

Bước 5: Cuối cùng, cắm những bông hoa còn lại vào khoảng còn trống nhưng phải thấp hơn, sâu hơn so với cành hoa chính để hoa hồng chưng bàn thờ tuy đơn giản nhưng rực rỡ, đầy đặn trên bàn thờ ngày Tết.

Cách cắm hoa hồng để bàn thờ gửi gắm những mong muốn tốt đẹp và ý nghĩa thiêng liêng trong những ngày đầu năm mới

Lưu ý chọn hoa hồng đỏ tươi, tránh màu nhạt, hồng phớt, trắng… không thể hiện được nét tôn nghiêm. Nên chọn những bông nở vừa, không bị sâu đục lỗ hay úa lá.

Bình hoa hồng chưng Tết thanh tao, đẹp mắt

Bên cạnh cách cắm đơn giản, cách cắm hoa hồng để bàn thờ còn có thể kết hợp thêm hoa phụ nhẹ nhàng để bắt mắt, thu hút hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 12-15 hoa hồng đỏ

- 1 bó hoa baby trắng

- Bình hoa

- Nước ấm, kéo cắt hoa

Các bước thực hiện:

Bình hoa hồng chưng Tết thanh tao, đẹp mắt

Bước 1: Cắt 4 cành hoa hồng với độ ngắn tầm 30-35 cm, tỉa hết lá xung quanh và giữ lại một vài nhành lá ở trên rồi cắm vào hướng về phía trước bình.

Bước 2: Cắt 5 cành hoa hồng tiếp theo cao hơn, với độ dài tầm 35- 40 cm cắm vào bình.

Bước 3: Lần lượt cắt các cành còn lại với độ dài cao dần lên, chọn cành đẹp nhất, cao nhất cắm ở giữa.

Bước 4: Cắm các cành hoa baby vào các chỗ trống trong bình. Chỉnh cho bình hoa đẹp mắt, cùng hướng về một phía để hoàn thành cách cắm hoa hồng trên bàn thờ ngày Tết.

Một số lưu ý khi cắm hoa hồng để bàn thờ

Theo quan niệm của người Việt, bình hoa dâng cúng cũng quan trọng và cần thiết như nén hương, chén nước…

Nên chọn những bông hoa hồng tươi, nở đẹp, tốt nhất là hoa hồng đỏ

Để thể hiện cho sự thanh khiết, tôn kính chư phật, gia tiên và cầu mong điều tốt lành khi chọn hoa hồng cắm bàn thờ, cần lưu ý những điều sau:

- Nên chọn những bông hoa hồng tươi, nở đẹp, tốt nhất là hoa hồng đỏ mang ý nghĩa thịnh vượng, may mắn, hạnh phúc ngập tràn.

- Hạn chế xen lẫn nhiều màu hoa trong một bình hoa dâng cúng.

Ngoài 2 kiểu cắm trên thì còn có kiểu cắm hoa hồng tự do hoặc sắp xếp không theo trình tự nào đó phù hợp với không gian bàn thờ để vừa tinh tế, vừa tôn nghiêm. Hoa hồng vốn là loài hoa đẹp và rất dễ trồng, dễ mua. Với cách cắm hoa hồng để bàn thờ trên đây, mong rằng bàn thờ ngày Tết của các gia đình sẽ thêm rực rỡ và đón nhiều tài lộc, an lành.