Xuất khẩu lao động Nhật Bản dễ dàng, uy tín cùng Savanam

Thực tế có rất nhiều người thắc mắc có nên đi xuất khẩu lao động Nhật Bản hay không? Bởi họ cho rằng chi phí đi tốn kém mà lại yêu cầu nhiều thứ, thị trường chưa chắc được như Việt Nam.

Trong vài năm trở lại đây, lượng người chọn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản ngày càng nhiều. Đơn giản bởi Nhật Bản là một trong những thị trường XKLĐ lớn, chủ lực của Việt Nam. Nhiều người lựa chọn sang đất nước này bởi mức thu nhập cao, môi trường sống văn minh. Cũng là một cơ hội tốt để cải thiện kinh tế và phát triển bản thân. Do đó, hãy tới Savanam nếu bạn đang muốn thay đổi cơ hội kiếm tiền nhé!

Vậy nhưng theo báo cáo của nhiều chuyên gia, nửa đầu năm được xem là thời điểm XKLĐ diễn ra sôi động và là cơ hội để thực hiện trên 50% chỉ tiêu kế hoạch trong năm. Tuy nhiên, trong năm 2022 vẫn vô cùng khó khăn đối với công tác XKLĐ bởi tình hình dịch Covid diễn biến khá phức tạp cả trong nước và thế giới. Đặc biệt là tại thị trường lao động truyền thống như Việt Nam.

Dự đoán khi dịch Covid ổn định thì nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam tại các công ty xí nghiệp Nhật Bản cũng lớn và tăng cường nhân lực. Bên cạnh đó, về thời gian xuất cảnh cũng nhanh hơn, vì vậy được người lao động có nhu cầu đi XKLĐ Nhật Bản chú ý và xem là cơ hội “vàng” để có thể sang Nhật sinh sống, làm việc.

Ngoài ra, visa lao động mới về “kỹ năng đặc định” còn được triển khai rộng rãi hơn tại Việt Nam. Thêm vào đó, dự kiến năm 2023 thì các doanh nghiệp Việt Nam đã giảm bớt lao động. Cho nên tỷ lệ thất nghiệp rất nhiều, các công ty bắt buộc phải cắt giảm nhân sự. Do đó con số xuất cảnh sang Nhật Bản sẽ lại càng tăng lên.

Điều kiện cần có để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

Khi đã nắm bắt được nhu cầu đi XKLĐ Nhật Bản thì điều bạn cần quan tâm tiếp theo chính là điều kiện được tham gia ứng tuyển đơn hàng đi Nhật. Sau đây là thông tin chi tiết về điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật:

Về độ tuổi: Người lao động phải đủ 18 - 40 tuổi và phải có một đơn hàng yêu cầu độ tuổi thấp hơn, chỉ khoảng 25 tuổi giống như ngành lắp ráp điện tử.

Về trình độ văn hoá: tốt nghiệp THPT trở lên

Về ngoại hình: Với nam yêu cầu cao từ 1m6 trở lên và nặng 50kg. Nữ thì cao từ 1m50 trở lên và cân nặng trên 40kg. Ngoài ra có một số ngành nghề khác sẽ có thêm các tiêu chuẩn khắt khe hơn.

Điều kiện về sức khỏe: Cần phải đủ sức khỏe để làm việc, được chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt là không mắc các bệnh như tim, lao phổi, viêm gan, không bị mù màu…

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc: Tùy từng đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản mà sẽ yêu cầu người lao động có kinh nghiệm, đào tạo hay không. Những đơn hàng như may mặc, cơ khí sẽ cần có tay nghề, được đào tạo trước khi sang Nhật Bản lao động. Còn đối với các ngành nghề khác như vệ sinh, dọn dẹp, nông nghiệp hay chế biến thực phẩm thì không.

Yêu cầu về chi phí đi Nhật: Tùy vào đơn hàng 1 năm hay là 3 năm mà chi phí đi XKLĐ Nhật sẽ khác. Hơn nữa cũng có những trường hợp được xét duyệt miễn giảm phần nào chi phí đi XKLĐ nước ngoài.

Các điều kiện khác: Vẫn sẽ phải trải qua khóa đào tạo tiếng Nhật, đậu đơn hàng đã đăng ký, đậu phỏng vấn đồng thời hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xin visa.

Vì sao nên chọn Savanam để đi xuất khẩu lao động?

‏Savanam được biết tới là tên viết tắt của Công ty cổ phần Sao Vàng Năm Cánh, đây cũng là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở thị trường Nhật. Bên cạnh đó còn nhận đào tạo tiếng Nhật cho học viên, giấy chứng nhận pháp lý đầy đủ.

Người sáng lập nên Savanam cũng từng là thực tập sinh tại Nhật Bản cho nên có sự am hiểu về đất nước, con người, môi trường làm việc tại đây. Thế nên, Savanam luôn nỗ lực để các bạn trẻ Việt có được môi trường làm việc tốt, chế độ lương cao. Khi lựa chọn công ty Savanam, bạn sẽ nhận được những lợi ích như sau:

Học viên đều đạt được trình độ tiếng Nhật N4 trước khi xuất cảnh.

Trong quá trình làm việc cũng sẽ được tiếp tục trau dồi tiếng Nhật lên trình độ N2. Qua đó mở ra ra cơ hội tìm kiếm việc làm, học tập cho các thực tập sinh. ‏

‏Savanam giúp thay đổi, định hướng tư duy của các bạn trẻ trước khi chọn nghề và sang Nhật lao động.

Đa dạng các ngành nghề giúp bạn lựa chọn cho phù hợp như: chế biến thủy hải sản, chế biến thực phẩm, nông nghiệp hay chế tạo cơ khí… ‏

‏Savanam có giấy phép hoạt động kinh doanh đưa người lao động đi làm việc tại Nhật. Thế nên bạn hoàn toàn yên tâm về mức độ an toàn khi tham gia học tiếng và sang Nhật lao động. ‏

‏Để đạt được mong ước sang Nhật và yên tâm với cuộc sống xa xứ tại đây. Hãy tìm cho mình một địa chỉ xuất khẩu lao động uy tín như Savanam. Tin rằng, đến với công ty cổ phần Sao Vàng Năm Cánh (savanam) sẽ có được bệ phóng tương lai vững chắc!‏