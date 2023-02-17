Du khách Việt đã có thể trở lại Trung Quốc vào mùa xuân?

Theo tin tức truyền thông, từ ngày 6/2 Trung Quốc đã nối trở lại chương trình tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài tới 20 quốc gia được chọn, theo Bộ Văn hoá và Du lịch nước này.

Tờ China Daily cho hay, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc được mở trở lại một số tour du lịch theo nhóm tại nước ngoài từ ngày 6/2, tới 20 quốc gia được chọn.

Trung Quốc đưa ra nhiều tín hiệu khả quan về du lịch

Thông tin từ Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc cho hay, những quốc gia được chọn gồm Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Maldives, Sri Lanka, Philippines, Malaysia, Singapore, Lào, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập, Kenya, Nam Phi, Nga, Thuỵ Sĩ, Hungary, New Zealand, Fiji, Cuba và Argentina.

Thông báo trên được đưa ra hồi cuối tháng 1/2023. Bắt đầu từ năm ngoái, số người tìm những tour du lịch nước ngoài theo nhóm tại Trung Quốc gia tăng mạnh trên nhiều ứng dụng du lịch trực tuyến.

Một số chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng đưa ra nhận định chung về thị trường du khách nước ngoài tại Trung Quốc dự kiến sẽ “bùng nổ” sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của nước này vào tháng 10, do sự tăng nhanh của những chuyến bay quốc tế cùng sự tiện lợi trong việc di chuyển. Có thể thấy, đây là những tín hiệu đáng mừng cho sự trở lại của nền du lịch Trung Quốc cũng như du lịch của các quốc gia trong khu vực.

Mùa xuân Trung Quốc bắt đầu từ khi nào?

Hàng năm, những tia nắng ấm của mùa xuân bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc vào khoảng tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 5. Nhiệt độ trung bình lúc này khoảng 13 độ C vào ban ngày và 3 độ C vào ban đêm, với tiết trời cực kì dễ chịu.

Mùa xuân Trung Quốc bắt đầu từ khi nào?

Đây cũng được cho là thời điểm thích hợp nhất để du lịch Trung Quốc, bởi lúc này tiết trời không chỉ vô cùng dễ chịu mà cảnh vật xung quanh cũng cực kỳ tràn đầy sức sống. Có dịp ghé thăm đất nước đông dân nhất vào những tháng đầu tiên trong năm, du khách nhất định không được bỏ qua những địa điểm du xuân nổi tiếng như: Thượng Nhiêu, Côn Minh, Dương Châu, Tất Tiết, Tây Song Bản Nạp, Hàng Châu...

Ngoài ra, thưởng thức ẩm thực mùa xuân Trung Quốc cũng là một trong những hoạt động bạn không thể bỏ qua khi ghé thăm xứ Trung Hoa vào khoảng thời gian này. Đặc biệt trong số đó phải kể đến mầm tuyết trùng với mùi thơm cực kỳ đặc trưng cùng hương vị tươi ngon, và đặc biệt rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra còn rất nhiều các món ăn hấp dẫn đặc trưng cho ẩm thực mùa xuân của Trung Quốc như bánh xèo, măng, trà xuân hay các món ăn truyền thống của Lễ hội Thanh Minh...