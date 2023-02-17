Du khách Việt đã có thể trở lại Trung Quốc vào mùa xuân?

Du lịch 17/02/2023 16:46

Sau gần 3 năm từ mình “cách ly” với những biện pháp giãn cách do dịch bệnh, giờ đây Trung Quốc đã bỏ các chính hạn chế nghiêm ngặt. Tuy nhiên, kế hoạch mở cửa trở lại của Trung Quốc có nhiều điểm không giống so với việc mở cửa trở lại của các quốc gia khác, nhưng cũng có thể xem đây là tín hiệu đáng mừng cho sự trở lại của nền du lịch Trung Quốc.

Trung Quốc đưa ra nhiều tín hiệu khả quan về du lịch

Theo tin tức truyền thông, từ ngày 6/2 Trung Quốc đã nối trở lại chương trình tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài tới 20 quốc gia được chọn, theo Bộ Văn hoá và Du lịch nước này.

Tờ China Daily cho hay, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc được mở trở lại một số tour du lịch theo nhóm tại nước ngoài từ ngày 6/2, tới 20 quốc gia được chọn.

Du khách Việt đã có thể trở lại Trung Quốc vào mùa xuân? - Ảnh 1

Trung Quốc đưa ra nhiều tín hiệu khả quan về du lịch

Thông tin từ Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc cho hay, những quốc gia được chọn gồm Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Maldives, Sri Lanka, Philippines, Malaysia, Singapore, Lào, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập, Kenya, Nam Phi, Nga, Thuỵ Sĩ, Hungary, New Zealand, Fiji, Cuba và Argentina.

Thông báo trên được đưa ra hồi cuối tháng 1/2023. Bắt đầu từ năm ngoái, số người tìm những tour du lịch nước ngoài theo nhóm tại Trung Quốc gia tăng mạnh trên nhiều ứng dụng du lịch trực tuyến.

Một số chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng đưa ra nhận định chung về thị trường du khách nước ngoài tại Trung Quốc dự kiến sẽ “bùng nổ” sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của nước này vào tháng 10, do sự tăng nhanh của những chuyến bay quốc tế cùng sự tiện lợi trong việc di chuyển. Có thể thấy, đây là những tín hiệu đáng mừng cho sự trở lại của nền du lịch Trung Quốc cũng như du lịch của các quốc gia trong khu vực.

Mùa xuân Trung Quốc bắt đầu từ khi nào?

Hàng năm, những tia nắng ấm của mùa xuân bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc vào khoảng tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 5. Nhiệt độ trung bình lúc này khoảng 13 độ C vào ban ngày và 3 độ C vào ban đêm, với tiết trời cực kì dễ chịu.

Du khách Việt đã có thể trở lại Trung Quốc vào mùa xuân? - Ảnh 2

Mùa xuân Trung Quốc bắt đầu từ khi nào?

Đây cũng được cho là thời điểm thích hợp nhất để du lịch Trung Quốc, bởi lúc này tiết trời không chỉ vô cùng dễ chịu mà cảnh vật xung quanh cũng cực kỳ tràn đầy sức sống. Có dịp ghé thăm đất nước đông dân nhất vào những tháng đầu tiên trong năm, du khách nhất định không được bỏ qua những địa điểm du xuân nổi tiếng như: Thượng Nhiêu, Côn Minh, Dương Châu, Tất Tiết, Tây Song Bản Nạp, Hàng Châu...

Ngoài ra, thưởng thức ẩm thực mùa xuân Trung Quốc cũng là một trong những hoạt động bạn không thể bỏ qua khi ghé thăm xứ Trung Hoa vào khoảng thời gian này. Đặc biệt trong số đó phải kể đến mầm tuyết trùng với mùi thơm cực kỳ đặc trưng cùng hương vị tươi ngon, và đặc biệt rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra còn rất nhiều các món ăn hấp dẫn đặc trưng cho ẩm thực mùa xuân của Trung Quốc như bánh xèo, măng, trà xuân hay các món ăn truyền thống của Lễ hội Thanh Minh...

Chỉ từ 10tr990, trọn gói tour hoa anh đào mùa cao điểm ngay hôm nay: https://transviet.com.vn/tour/lang-man-sac-hoa-anh-dao-han-quoc-2865

8 lỗi lịch sự bạn nên ngừng mắc phải sau tuổi 30

8 lỗi lịch sự bạn nên ngừng mắc phải sau tuổi 30

Bước qua tuổi 30, cột mốc quan trọng của cuộc đời, hãy hành xử một cách trưởng thành và lịch sự hơn bằng cách tránh mắc những lỗi sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Du lịch

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 38 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết