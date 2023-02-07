4 lỗi lịch sự khi ăn nhà hàng khiến bạn mất điểm

Việc nắm được các quy tắc lịch sự cho thấy bạn là người biết ứng xử và tôn trọng người khác. Dưới đây là một số lỗi lịch sự cần tránh khi đi ăn nhà hàng.

1. Để giấy ăn bẩn lên đĩa ăn

Giấy ăn chỉ nên dùng để lau tay và lau miệng.

Giấy ăn bẩn nên được gấp lại và đặt bên cạnh đĩa ăn, nhưng không bao giờ nên đặt vào trong đĩa ăn vì sẽ bị coi là bất lịch sự với nhân viên.

2. Lấy hũ muối, đồ vật từ bàn khác

Nếu bàn bạn không có hũ tiêu, muối hay đồ vật nào khác mà bạn thấy bạn bên cạnh có, đừng từ lấy từ bàn khác sang. Hãy nhờ nhân viên phục vụ lấy giúp bạn.

3. Lấy đồ ăn cho khách

Bạn không nên dùng dụng cụ ăn của riêng mình để lấy đồ ăn chia cho người khác. Bạn cũng không thể dùng thìa, dĩa của họ để giúp họ lấy đồ ăn.

Do đó tốt nhất bạn chỉ cần đặt đĩa đồ ăn đến cạnh họ, và để họ tự lấy đủ lượng thức ăn mình muốn.

4. Đẩy đĩa ăn ra xa sau khi ăn xong

Sau khi ăn xong, bạn không nên đẩy đĩa ăn của mình ra xa. Bạn cũng không nên đẩy ghế ngồi ra xa bàn ăn, vì hành động này sẽ bị coi là bất lịch sự.

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