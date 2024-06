Sơ suất trong lúc quăng dây câu vướng vào dây điện, người đàn ông bị điện giật nằm bất động. Người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Dân Việt: Sáng 22/6, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, thanh niên đi câu cá ven tuyến kênh bị điện giật bất tỉnh. Sau đó, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã ngừng tim, tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: PLO)

Theo thông tin từ báo PLO: Khoảng 7 giờ cùng ngày, ông N.Q.H (40 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) chạy xe máy 62P1- 829.. cùng người bạn đến khu vực cầu Kênh Chà ở xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa để câu cá.

Khi cách chân cầu hơn 40m, ông H đậu xe rồi lấy cần câu máy ra ngồi sát bờ kênh để móc mồi câu. Lúc này ông quăng dây câu vướng dây điện dọc theo tuyến kênh.

Ông H cố gắng giật dây câu nhiều cái thì bất ngờ dây điện chập mạch nổ lớn làm ông H bị điện dẫn giật, văng ra xa nằm bất động. Người dân cùng bạn của ông H nhanh chóng chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên khi đến nơi, nạn nhân được cho là đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Hòa phối hợp đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Long An có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường.

