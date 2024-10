Theo thông tin từ báo Giao Thông, chiều nay (28/10), thông tin từ Công an tỉnh và Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 7h10 cùng ngày, tại Km18+200 thuộc thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe tải BKS 25C-041.27 (do tài xế T.V.Q SN 2001, ở tỉnh Lào Cai điều khiển) và xe bồn chở bê tông (do tài xế N.V.T, SN 1964, ở thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh điều khiển) và xe Mazda3 BKS 99A-557.97 (do tài xế N.V.T, SN 1994, ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Hậu quả, 2 tài xế điều khiển xe tải và xe bồn mắc kẹt trong cabin, dù được lực lượng chức năng cắt xe giải cứu, đưa đến viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả hai nạn nhân đã tử vong.