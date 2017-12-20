Một người hàng xóm cho biết, anh Tú có hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ, hết cấp 1 thì nghỉ học để đi làm thuê kiếm sống. Năm lên 7 tuổi, cha anh qua đời vì bị sét đánh, để lại người vợ nghèo cùng những đứa con thơ.

Những ngày gần đây, vụ án vợ sát hại chồng, phân xác rồi phi tang thi thể ở Bình Dương thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (SN 1980, quê Sóc Trăng) bị vợ là Hàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, quê Hậu Giang) giết hại tại nhà trọ trên đường Thuận Giao 05, khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Sau khi nghe tin anh Tú qua đời, những người dân ở ấp Trương Hiền (xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) cùng người thân đã đến căn nhà bỏ hoang, nơi anh Tú sống trước kia để quét dọn, chờ đón thi thể nạn nhân trở về.

Căn nhà của mẹ anh Tú ở Sóc Trăng - Ảnh: Thanh Niên Một số người hàng xóm cho biết, căn nhà của cha mẹ anh Tú đã bỏ hoang gần 5 năm nay vì ông bà đã qua đời. Bản thân anh lại nghèo nên phải tha hương kiếm sống khắp nơi. Mỗi năm, khi Tết đến, anh lại về đây thắp hương cho ông bà tổ tiên. Trao đổi với PV báo Thanh Niên, một người dân cho biết anh Tú có hoàn cảnh rất éo le. Khi cha mẹ anh gặp nhau, bà đã có 2 con với người chồng trước. Khi anh Tú lên 7 tuổi, cha anh qua đời vì bị sét đánh, bỏ lại vợ nghèo cùng 3 đứa con thơ dại.

Chưa học xong cấp 1 thì anh Tú nghỉ học để đi làm thuê do nhà quá nghèo. Năm 15 tuổi, cả gia đình lên Bình Dương làm thuê kiếm sống. Sau đó, nạn nhân gặp Hàng Thị Hồng Diễm rồi kết hôn. Cô anh Tú bật khóc nức nở khi nói về người cháu xấu số - Ảnh: Thanh Niên Bà Lâm Thị Yến (56 tuổi), cô ruột nạn nhân, cho biết vợ chồng nạn nhân có 2 người con (gái 14 tuổi, trai 9 tuổi). Cả hai sống cùng bà ngoại ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang). Khoảng 5 năm trước, vợ chồng anh Tú mua được căn nhà ở huyện Phụng Hiệp nên thỉnh lư hương của cha mẹ sang đó thờ cúng. Nghĩ đến người cháu tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng vắn số, bà Yến bật khóc nức nở. Anh Lâm Văn Tâm, anh trai cùng mẹ khác cha với nạn nhân, cho biết anh cùng vài người họ hàng vẫn đang ở Bình Dương chờ cơ quan điều tra thu thập đủ những phần thi thể còn lại của anh Tú. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Vợ giết chồng, chặt xác phi tang: Vết máu tố giác tội ác và lời kêu cứu cuối cùng Khi cảnh sát tìm đến nhà trọ của anh Tú để điều tra sự việc, Diễm khai rằng chồng mình đã về quê và không liên lạc được. Tuy nhiên, những vết máu khô trong căn phòng đã tố cáo tội ác của người phụ nữ này.

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