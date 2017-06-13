Vụ bé trai 33 ngày tuổi: Quặn lòng bà bên xác cháu!

Đời sống 13/06/2017 11:49

Mấy ngày gần đây, nghi án bé trai 33 ngày tuổi ở Thạch Thất (Hà Nội) bị sát hại đang gây xôn xao dư luận. Quá đau buồn trước cái chết bất ngờ của cháu, bà nội của bé V.A đau đớn khóc ngất bên thi thể đứa cháu xấu số khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 12/6, ông Vũ Đình Lăng (1982, ông nội của cháu V.A) sau khi tỉnh dậy thì phát hiện cháu trai của mình nằm úp mặt trong chậu nước gần cầu thang. Dù ông nhanh chóng bế cháu lên nhưng phát hiện đứa bé đã tử vong. Ngay lập tức, ông hô hoán gọi con trai và con dâu dậy.

Vụ bé trai 33 ngày tuổi: Quặn lòng bà bên xác cháu! - Ảnh 1
Khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 12/6, ông Lăng (ông nội của chau V.A) phát hiện cháu nội mình nằm úp mặt trong chậu tắm gần cầu thang - Ảnh: Trí thức trẻ

Chứng kiến cái chết bất ngờ của đứa trẻ, những người thân trong gia đình không giấu được nước mắt. Vào khoảng 16 giờ ngày hôm qua (12/6), thi thể của bé V.A đã được người thân đưa ra nghĩa trang xã Hữu Bằng để mai táng.

Vẫn chưa thể tin được cháu mình đã thực sự ra đi, bà ngoại bé V.A khóc ngất và liên tục cho rằng cháu mình vẫn còn sống. Còn bà nội của bé, trên đường ra nghĩa trang cũng không thể cầm được nước mắt. Nhiều lần bà khóc đến ngất đi, phải nhờ hàng xóm dìu mới có thể đi tiếp được.

Vụ bé trai 33 ngày tuổi: Quặn lòng bà bên xác cháu!
Bà nội bé V.A than khóc ai oán bên cạnh thi thể cháu mình - Ảnh: Trí thức trẻ

“V.A ơi, ở đâu về với bà con ơi… Sao kẻ nào lại ra tay dã man như vậy, nó mới hơn một tháng tuổi thôi mà…”, tiếng than khóc ai oán của người bà tội nghiệp khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Ám ảnh dòng chữ bí ẩn: “Tao sẽ giết cháu mày Lăng”

Theo ông Lăng cho biết, tại bậc cầu thang của ngôi nhà, ông phát hiện dòng chữ được viết bằng tha có nội dung như sau: “Tao sẽ giết cháu mày Lăng”. Dòng chữ này đã khiến gia đình nạn nhân nghi ngờ có kẻ nào đó đã lẻn vào nhà sát hại bé V.A rồi để lại dòng chữ này.

Dòng chữ bí ẩn bên cạnh cầu thang nhà cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại ở <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/ha-noi.topic'>Hà Nội</a>
Dòng chữ bí ẩn bên cạnh cầu thang khiến gia đình nghi ngờ cháu bé bị sát hại - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ông Lăng còn cho biết thêm, “cháu còn bé nhưng rất ngoan, từ lúc sinh ra ít quấy khóc. Vậy mà lại chết một cách oan ức như vậy…”.

Người thân của gia đình chia sẻ, vợ chồng anh Vũ Đình Hải và chị Phan Thị Trinh mới lấy nhau vào năm 2016. Anh Hải là con út trong một gia đình có 4 anh em trai, hiện anh Hải đang làm nghề mộc còn vợ anh thì làm việc tại một công ty ở gần nhà, bé V.A cũng chỉ mới được tổ chức tiệc đầy tháng cách đây vài ngày. Trước khi phát hiện bé V.A khoảng một giờ đồng hồ, đứa trẻ vẫn còn được mẹ cho bú sữa.

Hàng xóm xung quanh nhận xét, vợ chồng anh Hải, chị Trinh là người rất hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Hai vợ chồng chung sống cũng hòa thuận. Kể từ khi họ cưới nhau, hàng xóm chưa bao giờ nghe hai người cãi nhau.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin với bạn đọc về vụ việc này.

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