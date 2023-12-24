Lúc này, trên tàu có 5 ngư dân: Huỳnh Đức Lợi (28 tuổi, thuyền trưởng), Trần Trọng Quyền (27 tuổi), Huỳnh Tấn Tiễn (25 tuổi, cùng ngụ P.Phú Đông); Hồ Quốc Cường (26 tuổi) và Hồ Quốc Dũng (20 tuổi, cùng ngụ xã An Chấn, H.Tuy An, Phú Yên).

Theo báo Thanh Niên đưa tin, vào lúc 21 giờ ngày 22.12, Đồn biên phòng TP.Tuy Hòa (Phú Yên) nhận được tin báo của ông Trần Văn Hiệp (51 tuổi, ở khu phố 6, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa), chủ tàu cá PY 96126 TS, về việc tàu cá của ông bị phá nước tại vùng biển cách Mũi Đôi (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) 2,7 hải lý.

Sáng 24.12, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên phối hợp cùng Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Vùng 3 cảnh sát biển và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm tung tích năm ngư dân trên tàu cá Phú Yên mang biển số PY-96121-TS bị phá nước trên vịnh Vân Phong (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Ông Trần Văn Hiệp cho biết, tàu cá PY 96126 TS xuất bến vào ngày 2.11 tại cảng Đông Tác (Phú Yên), hành nghề câu cá ngừ đại dương. Vì lý do sức khỏe nên ông Hiệp không tham gia chuyến đi biển lần này mà giao lại cho cháu là anh Huỳnh Đức Lợi quản lý. Tuy nhiên, khi tàu cá đang trên đường di chuyển vào bờ sau chuyến đánh bắt dài ngày thì bất ngờ gặp nạn.

Trong cùng ngày, cả xóm chài nơi các nạn nhân sống nhận thông tin có một tàu cá đã cứu được các ngư dân và đang trên đường vào bến cảng Đầm Môn. Niềm vui, sự hy vọng bùng lên trong lòng những người thân, nhưng rồi…

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Bà Võ Thị Diễm Chi (vợ ông Trần Văn Hiệp, chủ tàu cá) cho hay hai ngày nay bà không thể nào chợp mắt được vì quá lo lắng cho các ngư dân gặp nạn trên biển, sóng gió lạnh lẽo không biết ra sao. Trong căn nhà ông Trần Văn Hiệp, những người vợ, người mẹ... đến tập trung, điều mà họ trông mong là những cuộc gọi đến từ khơi xa. Từ già đến trẻ, ai cũng mong ngóng phép màu xảy ra với năm ngư dân gặp nạn.

Người thân của các ngư dân trong vụ chìm tàu luôn cầu trời khấn Phật cho một phép màu xảy ra. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Trong khi đó, bà Trần Thị Chút (ở xã An Chấn, huyện Tuy An, mẹ ruột hai ngư dân Hồ Quốc Cường và Hồ Quốc Dũng) thấp thỏm đứng ngồi không yên, trong miệng luôn lẩm nhẩm mong tìm thấy tung tích hai con trai của bà.

Ngồi trên chiếc xe chở các thân nhân ngư dân từ Phú Yên đi vào Đầm Môn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), ông Huỳnh Sách (67 tuổi, cha ruột ngư dân Huỳnh Tấn Tiển, ở phường Phú Đông) kể sáng 24-12 khi vừa hay tin năm ngư dân gặp nạn được tìm thấy ở Đầm Môn, ông thuê xe tức tốc vào đến đây.

Chị Võ Thị Oanh (24 tuổi, ngụ phường Phú Đông, vợ thuyền trưởng Huỳnh Đức Lợi) rầu rĩ nói sáng nay khi nghe có thông tin các ngư dân được cứu sống, chị và tất cả người thân trong nhà thuê xe vào Bãi Môn nhưng đến nơi thì hy vọng đã thành thất vọng.

Trưa 24-12, đại tá Nguyễn Thanh Hương - phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên - cho biết thông tin một tàu cá cứu được năm ngư dân Phú Yên gặp nạn và đưa về cảng Đầm Môn là không chính xác. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ.

Ông Hồ Văn Sang (51 tuổi), cha của 2 ngư dân Hồ Quốc Dũng và Hồ Quốc Cường trong vụ mất tích. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Có 2 người con mất tích trong vụ chìm tàu, ông Hồ Văn Sang (51 tuổi, cha của 2 ngư dân Hồ Quốc Dũng và Hồ Quốc Cường) không cầm được nước mắt. Ông không muốn cho 2 người con trai đi biển vì mùa này biển động, sóng to, nhiều bất trắc. Tuy nhiên, 2 người con của ông hứa rằng đi chuyến này về họ sẽ nghỉ, rồi kiếm việc làm trên bờ với cha.

Đau đớn khi nghe tin con gặp nạn trên biển, bà Đinh Thị Hà (55 tuổi, mẹ của ngư dân Trần Trọng Quyền) chỉ còn biết cầu trời khấn Phật, mong một phép màu xảy ra.