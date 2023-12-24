Vụ 5 ngư dân mất tích, người thân nghẹn ngào mong một phép màu từ biển xa

Đời sống 24/12/2023 20:08

Cuộc tìm kiếm 5 ngư dân trên tàu cá PY-96121-TS mất tích ở vùng biển thuộc địa phận huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) vẫn đang diễn ra, người thân ở nhà vẫn mòn mỏi chờ đợi tin tức từ biển xa.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, vào lúc 21 giờ ngày 22.12, Đồn biên phòng TP.Tuy Hòa (Phú Yên) nhận được tin báo của ông Trần Văn Hiệp (51 tuổi, ở khu phố 6, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa), chủ tàu cá PY 96126 TS, về việc tàu cá của ông bị phá nước tại vùng biển cách Mũi Đôi (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) 2,7 hải lý.

Lúc này, trên tàu có 5 ngư dân: Huỳnh Đức Lợi (28 tuổi, thuyền trưởng), Trần Trọng Quyền (27 tuổi), Huỳnh Tấn Tiễn (25 tuổi, cùng ngụ P.Phú Đông); Hồ Quốc Cường (26 tuổi) và Hồ Quốc Dũng (20 tuổi, cùng ngụ xã An Chấn, H.Tuy An, Phú Yên).

Ông Trần Văn Hiệp cho biết, tàu cá PY 96126 TS xuất bến vào ngày 2.11 tại cảng Đông Tác (Phú Yên), hành nghề câu cá ngừ đại dương. Vì lý do sức khỏe nên ông Hiệp không tham gia chuyến đi biển lần này mà giao lại cho cháu là anh Huỳnh Đức Lợi quản lý. Tuy nhiên, khi tàu cá đang trên đường di chuyển vào bờ sau chuyến đánh bắt dài ngày thì bất ngờ gặp nạn.

Vụ 5 ngư dân mất tích, người thân nghẹn ngào mong một phép màu từ biển xa - Ảnh 1
Người thân của các ngư dân tập trung nhà ông Hiệp chờ tin người thân. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Sáng 24.12, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên phối hợp cùng Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Vùng 3 cảnh sát biển và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm tung tích năm ngư dân trên tàu cá Phú Yên mang biển số PY-96121-TS bị phá nước trên vịnh Vân Phong (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Trong cùng ngày, cả xóm chài nơi các nạn nhân sống nhận thông tin có một tàu cá đã cứu được các ngư dân và đang trên đường vào bến cảng Đầm Môn. Niềm vui, sự hy vọng bùng lên trong lòng những người thân, nhưng rồi…

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Bà Võ Thị Diễm Chi (vợ ông Trần Văn Hiệp, chủ tàu cá) cho hay hai ngày nay bà không thể nào chợp mắt được vì quá lo lắng cho các ngư dân gặp nạn trên biển, sóng gió lạnh lẽo không biết ra sao. Trong căn nhà ông Trần Văn Hiệp, những người vợ, người mẹ... đến tập trung, điều mà họ trông mong là những cuộc gọi đến từ khơi xa. Từ già đến trẻ, ai cũng mong ngóng phép màu xảy ra với năm ngư dân gặp nạn.

Vụ 5 ngư dân mất tích, người thân nghẹn ngào mong một phép màu từ biển xa - Ảnh 2
Người thân của các ngư dân trong vụ chìm tàu luôn cầu trời khấn Phật cho một phép màu xảy ra. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Trong khi đó, bà Trần Thị Chút (ở xã An Chấn, huyện Tuy An, mẹ ruột hai ngư dân Hồ Quốc Cường và Hồ Quốc Dũng) thấp thỏm đứng ngồi không yên, trong miệng luôn lẩm nhẩm mong tìm thấy tung tích hai con trai của bà.

Ngồi trên chiếc xe chở các thân nhân ngư dân từ Phú Yên đi vào Đầm Môn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), ông Huỳnh Sách (67 tuổi, cha ruột ngư dân Huỳnh Tấn Tiển, ở phường Phú Đông) kể sáng 24-12 khi vừa hay tin năm ngư dân gặp nạn được tìm thấy ở Đầm Môn, ông thuê xe tức tốc vào đến đây.

Chị Võ Thị Oanh (24 tuổi, ngụ phường Phú Đông, vợ thuyền trưởng Huỳnh Đức Lợi) rầu rĩ nói sáng nay khi nghe có thông tin các ngư dân được cứu sống, chị và tất cả người thân trong nhà thuê xe vào Bãi Môn nhưng đến nơi thì hy vọng đã thành thất vọng.

Trưa 24-12, đại tá Nguyễn Thanh Hương - phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên - cho biết thông tin một tàu cá cứu được năm ngư dân Phú Yên gặp nạn và đưa về cảng Đầm Môn là không chính xác. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ.

Vụ 5 ngư dân mất tích, người thân nghẹn ngào mong một phép màu từ biển xa - Ảnh 3
Ông Hồ Văn Sang (51 tuổi), cha của 2 ngư dân Hồ Quốc Dũng và Hồ Quốc Cường trong vụ mất tích. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Có 2 người con mất tích trong vụ chìm tàu, ông Hồ Văn Sang (51 tuổi, cha của 2 ngư dân Hồ Quốc Dũng và Hồ Quốc Cường) không cầm được nước mắt. Ông không muốn cho 2 người con trai đi biển vì mùa này biển động, sóng to, nhiều bất trắc. Tuy nhiên, 2 người con của ông hứa rằng đi chuyến này về họ sẽ nghỉ, rồi kiếm việc làm trên bờ với cha.

Đau đớn khi nghe tin con gặp nạn trên biển, bà Đinh Thị Hà (55 tuổi, mẹ của ngư dân Trần Trọng Quyền) chỉ còn biết cầu trời khấn Phật, mong một phép màu xảy ra.

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho hay đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm năm ngư dân tàu cá Phú Yên mất tích trên biển. Trong sáng nay, 24-12, các đồn biên phòng khu vực huyện Vạn Ninh vẫn chưa tiếp nhận thông tin đưa ngư dân về bờ.

Ông Nguyễn Xuân Bình - giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV - cho hay các lực lượng đã khoanh vùng khu vực tìm kiếm các ngư dân, tuy nhiên tại khu vực vùng biển vịnh Vân Phong có sóng to, gió lớn, việc tổ chức tìm kiếm khó khăn. Đến 11h ngày 24-12 vẫn chưa tìm thấy các ngư dân.

Theo ông Bình, thân nhân, người dân nên bình tĩnh đợi thông tin chính thức từ lực lượng, cơ quan chức năng, tránh nghe các thông tin chưa xác minh gây nhiễu.

Chìm tàu cá khi đang về bờ, 5 ngư dân ở Phú Yên mất tích: Sóng lớn làm ảnh hướng đến công tác tìm kiếm

Chìm tàu cá khi đang về bờ, 5 ngư dân ở Phú Yên mất tích: Sóng lớn làm ảnh hướng đến công tác tìm kiếm

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên thông tin, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc tàu cá ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa bị phá nước (sóng mạnh đập vào tàu), khiến 5 lao động mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   chìm tàu ngư dân mất tích tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 27 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 29 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 31 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 34 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 34 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 9 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu