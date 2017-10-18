Vụ 36 người phơi nhiễm HIV khi cứu nạn xe khách: Bất ngờ với kết quả xét nghiệm cuối cùng

Đời sống 18/10/2017 10:33

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum vừa công bố kết quả xét nghiệm lần 3 (lần cuối cùng) cho 36 người phơi nhiễm HIV sau khi cứu nạn nhân bị thương trong vụ tại nạn giao thông xảy ra trên địa bàn trước đó.

Liên quan thông tin 36 người phơi nhiễm HIV do cứu nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum vừa công bố kết quả chính thức sau 3 lần xét nghiệm: Xét nghiệm HIV trước 72 giờ, xét nghiệm HIV sau 1 tháng và xét nghiệm HIV sau 3 tháng. Theo đó, cả 36 người này đều có kết quả âm tính với HIV.

Trao đổi với PV Khám Phá, lãnh đạo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Kon Tum cho biết, đây là tin vui cho tất cả những người phơi nhiễm HIV cũng như những người quan tâm đến vụ việc.

“Có thể nói đến thời điểm này những người phơi nhiễm với HIV trong vụ cấp cứu tai nạn xe khách đã có thể yên tâm về tình trạng phơi nhiễm của mình” - vị lãnh đạo nói.

Trước đó, ngày 30/6/2017, trên QL14 đoạn qua xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà (Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách 16 chỗ lưu thông ngược chiều khiến 4 người tử vong và 10 người bị thương. Trong số các nạn nhân có một người bị nhiễm HIV đang điều trị bằng thuốc ARV.

Vụ 36 người phơi nhiễm HIV khi cứu nạn xe khách: Bất ngờ với kết quả xét nghiệm cuối cùng - Ảnh 1
Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum ngày 30/6/2017 khiến 4 người chết, 10 người bị thương - Ảnh: Internet

Trong lúc tham gia cấp cứu, hỗ trợ người gặp nạn, có tổng cộng 36 người gồm cả lực lượng y, bác sĩ lẫn người dân bị phơi nhiễm HIV.

Từ khóa:   phơi nhiễm hiv tai nạn giao thông kon tum

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