Vụ 2 đoạn chân bị cháy xém ở bãi đất Bình Dương: Nhận định ban đầu về giới tính nạn nhân

Đời sống 25/05/2023 10:26

Liên quan đến vụ phát hiện 2 đoạn chân trên bãi đất trống, lực lượng chức năng đã tiến hành xác nhận ADN.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, sáng ngày 25/5/2023 cơ quan chức năng đã xác định phần nào giới tính nạn nhân. Theo đó, bước đầu nghi 2 đoạn chân bị đốt cháy được phát hiện ở khu đất trống tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là của một người phụ nữ.

Vụ 2 đoạn chân bị cháy xém ở bãi đất Bình Dương: Nhận định ban đầu về giới tính nạn nhân - Ảnh 1
2 đoạn chân bị đốt cháy ở bãi đất trống - Ảnh: báo Người Lao Động

Các đơn vị chức năng đã đưa 2 đoạn chân nói trên về nhà xác để bảo quản, tiến hành xét nghiệm ADN. Đồng thời vẫn đang tiến hành điều tra vụ án.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, trước đó, một nhóm trẻ đi chơi trong bãi đất trống thì phát hiện một chiếc va li bị cháy nên tò mò mở ra xem. Lúc này, nhân chứng hoảng sợ và la hét khi phát hiện có đôi chân người bị cháy xém bên trong.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, chiều tối ngày 24/5/2023, sáng ngày 25/5/2023, Công an Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Vụ 2 đoạn chân bị cháy xém ở bãi đất Bình Dương: Nhận định ban đầu về giới tính nạn nhân - Ảnh 2
Công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: báo Dân Trí

Khu vực hiện trường là một bãi đất trống khoảng 10.000m2, xung quanh đều có người dân sinh sống. Người dân sống trong vùng cho biết, khu này chỉ tập trung đông người vào những ngày chủ nhật để ăn nhậu, hát hò. Còn ngày thường, chỉ có những đôi yêu nhau mới tìm đến đây để tâm sự, trò chuyện vào ban đêm.

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