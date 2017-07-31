Vợ hạ sinh con gái từ tinh trùng đông lạnh giống như giấc mơ trong đêm chồng qua đời 3 năm trước

Đời sống 31/07/2017 11:36

Ngay trong đêm chồng qua đời, người vợ đã mơ thấy cảnh anh bế trên tay một đứa trẻ rồi nói: "Đó là con gái, một thiên thần nhỏ" và kết quả sau 3 năm khiến ai nấy đều bất ngờ, sửng sốt.

Chỉ sau 3 tháng kết hôn, vào ngày 20/12/2014, viên cảnh sát Wenjian Liu đã bị bắn chết trong một buổi tuần tra ở Bedford-Stuyvesant, Brooklyn (Mỹ).

Ngay trong đêm xảy ra bi kịch, người vợ của anh, chị Pei Xia Chen, đã yêu cầu làm đông lạnh tinh trùng của chồng.

Chen từng chia sẻ trên kênh truyền hình CNN: "Ngày nào tôi cũng ngắm nhìn chiếc phù hiệu của anh, vì tình yêu tôi dành cho anh ấy quá lớn lao", “Anh ấy mãi trong tim tôi”, “Anh ấy là người anh hùng của tôi”.

Sau đó, với mong ước sinh cho chồng một đứa con, Chen đã âm thầm lên kế hoạch thụ tinh trong ống nghiệm từ tinh trùng đông lạnh mà không cho bố mẹ biết cho đến khi nhận được thông báo thành công.

Mới đây, vào ngày 25/7/2017, Chen đã hạ sinh một cô công chúa đáng yêu tại Bệnh viện New York – Presbyterian. Cô bé là sự kết tinh kỳ diệu giữa mẹ cùng người cha quá cố. 

Vợ hạ sinh con gái từ tinh trùng đông lạnh giống như giấc mơ trong đêm chồng qua đời 3 năm trước - Ảnh 1
Chen đã sinh được một tiểu công chúa đáng yêu sau hơn 2 năm thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, Chen kể rằng, trong đêm chồng qua đời cô đã mơ thấy cảnh anh mặc bộ quần áo màu trắng và bế một đứa bé trên tay rồi nói: “Đó là con gái, một thiên thần nhỏ”. Và giống như giấc mơ, Chen đã sinh được một bé gái vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh. 

Vợ hạ sinh con gái từ tinh trùng đông lạnh giống như giấc mơ trong đêm chồng qua đời 3 năm trước - Ảnh 2
Hình ảnh của Angelina - con gái nhỏ của Chen và người chồng quá cố. Ảnh: Internet

Mẹ chồng Chen chia sẻ: “Con bé rất giống mẹ, nhưng đôi mắt và cái trán thì lại giống bố. Nửa trên của khuôn mặt cháu giống bố, nửa dưới giống mẹ. Đầu của cháu giống hệt bố. Nhìn cháu, tôi nhớ đến con trai mình”. 

Vợ hạ sinh con gái từ tinh trùng đông lạnh giống như giấc mơ trong đêm chồng qua đời 3 năm trước - Ảnh 3
Ông bà nội hạnh phúc bế Angelina trên tay - Ảnh: Internet

Bị ép sinh con, tôi quyết định ly hôn để được sống cuộc đời cho chính mình

Bị ép sinh con, tôi quyết định ly hôn để được sống cuộc đời cho chính mình

Tôi thực sự không thích sinh con vì nếu sinh con, coi như sự nghiệp của tôi đổ bể.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ sinh con từ tinh trùng đông lạnh sau 3 năm chồng mất vợ sinh con từ tinh trùng đông lạnh sinh con gái từ tinh trùng đông lạnh sau giấc mơ báo trước sinh con gái từ tinh trùng đông lạnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 13 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 13 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 13 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?