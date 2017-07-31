Ngay trong đêm chồng qua đời, người vợ đã mơ thấy cảnh anh bế trên tay một đứa trẻ rồi nói: "Đó là con gái, một thiên thần nhỏ" và kết quả sau 3 năm khiến ai nấy đều bất ngờ, sửng sốt.

Chỉ sau 3 tháng kết hôn, vào ngày 20/12/2014, viên cảnh sát Wenjian Liu đã bị bắn chết trong một buổi tuần tra ở Bedford-Stuyvesant, Brooklyn (Mỹ).

Ngay trong đêm xảy ra bi kịch, người vợ của anh, chị Pei Xia Chen, đã yêu cầu làm đông lạnh tinh trùng của chồng.

Chen từng chia sẻ trên kênh truyền hình CNN: "Ngày nào tôi cũng ngắm nhìn chiếc phù hiệu của anh, vì tình yêu tôi dành cho anh ấy quá lớn lao", “Anh ấy mãi trong tim tôi”, “Anh ấy là người anh hùng của tôi”.

Sau đó, với mong ước sinh cho chồng một đứa con, Chen đã âm thầm lên kế hoạch thụ tinh trong ống nghiệm từ tinh trùng đông lạnh mà không cho bố mẹ biết cho đến khi nhận được thông báo thành công.

Mới đây, vào ngày 25/7/2017, Chen đã hạ sinh một cô công chúa đáng yêu tại Bệnh viện New York – Presbyterian. Cô bé là sự kết tinh kỳ diệu giữa mẹ cùng người cha quá cố.

Ngay sau đó, Chen kể rằng, trong đêm chồng qua đời cô đã mơ thấy cảnh anh mặc bộ quần áo màu trắng và bế một đứa bé trên tay rồi nói: “Đó là con gái, một thiên thần nhỏ”. Và giống như giấc mơ, Chen đã sinh được một bé gái vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh.

Mẹ chồng Chen chia sẻ: “Con bé rất giống mẹ, nhưng đôi mắt và cái trán thì lại giống bố. Nửa trên của khuôn mặt cháu giống bố, nửa dưới giống mẹ. Đầu của cháu giống hệt bố. Nhìn cháu, tôi nhớ đến con trai mình”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-ha-sinh-con-gai-tu-tinh-trung-dong-lanh-giong-nhu-giac-mo-trong-dem-chong-qua-doi-3-nam-truoc-223660.html