Tung tin máy bay rơi ở Nội Bài, bịa chuyện bắt cóc trẻ em: Để câu like nhằm bán hàng online, việc gì giới trẻ cũng dám làm

Đời sống 25/07/2017 11:32

Nhằm mục đích tăng lượt like, lượt theo dõi trên trang cá nhân mà nhiều bạn trẻ đang kinh doanh hàng online đã bất chấp tất cả, tung tin đồn thất thiệt khiến dư luận hoang mang.

Tung tin máy bay rơi ở Nội Bài

Mới đây nhất, vào ngày 20/7/2017, một cô gái trẻ đã đăng dòng trạng thái với nội dung: “Mưa to quá máy bay rơi luôn… Thật là kinh khủng… Nội Bài này” cùng hình ảnh một chiếc máy bay rơi lên Facebook cá nhân. Ngay sau đó, dòng trạng thái đã lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội và khiến nhiều người lo lắng.

Tung tin máy bay rơi ở Nội Bài, bịa chuyện bắt cóc trẻ em: Để câu like nhằm bán hàng online, việc gì giới trẻ cũng dám làm - Ảnh 1
Hình ảnh mà cô gái đăng tải kèm theo thông tin bịa đặt máy bay rơi ở Nội Bài nhằm câu like - Ảnh: Internet

Ngay trong chiều ngày 20/7/2017, nhà chức trách đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Đồng thời, họ cho biết đây chỉ là hình ảnh của cuộc diễn tập khẩn nguy hàng không thực hiện từ trước. 

Ngày 23/7/2017, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập người phụ nữ tung tin đồn thất thiệt trên. Tại cơ quan công an, cô khai rằng, hành vi đăng tải thông tin máy bay rơi ở Nội Bài xuất phát từ ý muốn câu like, tăng lượt theo dõi nhằm phục vụ mục đích bán mỹ phẩm. 

Hiện tại, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để đưa ra mức xử phạt hợp lý cho người phụ nữ này.

Tung tin 2 phụ nữ bị đánh nhập viện do bắt cóc bé trai 5 tuổi

Bắt nguồn từ dòng trạng thái của tài khoản Facebook tên D.T.H mà thông tin kèm ảnh và clip hai phụ nữ bắt cóc một bé trai ở Khu 1, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) lan truyền một cách nhanh chóng. Sau đó, chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, bài viết của D.T.H đạt hơn 3.800 like cùng hơn 11,8 triệu lượt chia sẻ. 

Tung tin máy bay rơi ở Nội Bài, bịa chuyện bắt cóc trẻ em: Để câu like nhằm bán hàng online, việc gì giới trẻ cũng dám làm - Ảnh 2
Hình ảnh về hai người phụ nữ bị người dân đánh hội đồng do tình nghi bắt cóc một bé trai được D.H.T đăng tải trên Facebook cá nhân - Ảnh: Internet

Với mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra khẩn cấp để làm rõ nguyên nhân. Sau đó, Huyện ủy Sóc Sơn đã đưa ra kết luận, theo đó không hề xảy ra vụ bắt cóc trẻ em nào và người dân đã đánh oan hai người phụ nữ kia.  Hai nạn nhân là bà Lê Thị Bảy (40 tuổi, sống tại Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phúc (52 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) cùng làm nghề buôn bán tăm bông dạo.

Cụ thể, trưa 22/7/2017, hai người cùng nhau đi bán tăm bông tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Sau đó, chỉ vì nghi ngờ hai người này bắt cóc trẻ em, người dân xung quanh đã hô hào rồi đánh hội đồng khiến cả hai bị thương nặng phải nhập viện.

Sau khi vụ việc nói trên xảy ra không lâu, chưa kiểm chứng, tài khoản Facebook tên D.T.H đã đăng tải thông tin theo đó khẳng định  rằng hai nạn nhân bị đánh do có ý định bắt cóc một bé trai 5 tuổi lên mạng xã hội.

Sau đó, tại cơ quan công an, D.T.H khai rằng mình đăng tải thông tin lên nhằm câu like, phục vụ mục đích bán mỹ phẩm trên Facebook.

9x bịa tin bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng 

Ngày 6/6/2017, câu chuyện về hai vụ bắt cóc trẻ em tại TP.Đà Nẵng do hai tài khoản tên Chang Pham và Nguyễn Ngọc đăng tải lan truyền một cách nhanh chóng trên Facebook. Cụ thể, nội dung kể về 2 vụ bắt cóc xảy ra ở TP.Đà Nẵng, nhóm bắt cóc có khoảng 8 người và đã được kênh ANTT đăng tin.

“CẢNH BÁO

Mới hóng được 2 câu chuyện bắt cóc con nít ở Hòa Khánh nè mọi người. Em kể sơ cho các mẹ để đề phòng cẩn thận. Một vụ bên đường tàu đoạn Ngô Thị Nhậm ra biển, bà mẹ chở con ngồi trên xe đang đi mà hắn để ý ngang qua giật luôn, bà mẹ sảng tri hô và được người dân bắt lại. Còn một vụ ngay khu vui chơi giải trí Chơn Tâm, có một thằng nhỏ đang chơi trước sân bị một bà bịt kín mặt tới bồng bỏ chạy. Hên là cả hai vụ đều bị người dân bắt lại giao cho Công an xử lý. Bà đó khai là người Bình Định và đi chung cùng 8 người nữa (còn 7 người đang lẩn quẩn khu vực khác). Nghe mà xanh mặt, các mẹ nên cẩn thận đừng sơ hở dù chỉ 1 giây, con đi đâu mẹ đi theo đó. Đừng chở con một mình mà đi mấy đoạn đường vắng, nhất là phụ nữ sẽ xử lý không kịp. Mình không để ý họ nhưng họ thì để ý nhất cử nhất động của mình. Sơ hở chút là mất con liền, các bậc phụ huynh nên cẩn thận”.

Tung tin máy bay rơi ở Nội Bài, bịa chuyện bắt cóc trẻ em: Để câu like nhằm bán hàng online, việc gì giới trẻ cũng dám làm - Ảnh 3
Nội dung câu chuyện về 2 vụ bắt cóc trẻ em mà hai cô gái 9x đăng tải lên Facebook nhằm tăng lượt like và theo dõi trang cá nhân - Ảnh: Internet

Ngày 8/6/2017, sau quá trình điều tra làm rõ, Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho hay đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, không chính xác. Và hai cô gái trẻ tung thông tin này lên mạng xã hội sẽ bị xử phạt theo pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hai cô gái có tên là Nguyễn Thị Ngọc và Phạm Thị Minh Trang đều sống tại TP.Đà Nẵng. Ngọc khai rằng mình tự nghĩ ra nội dung vụ việc và đăng tải trên trang Facebook nhằm thu hút sự chú ý để bán hàng online.

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