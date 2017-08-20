Tại trụ sở Công an quận 1, trong quá trình xác lập hồ sơ vụ án, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tổ trinh sát đã phục kích và bắt giữ hai đối tượng là Đặng Hoàng Kiệt (27 tuổi) và Nguyễn Minh Cảnh (24 tuổi, cùng ngụ tại quận 8, TP.HCM) với hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng ngày 19/8/2017, tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 (TP.HCM) đang trên đường tuần tra thì phát hiện hai “hot girl” đi xe máy di chuyển trên khắp các tuyến đường vô cùng khả nghi. Sau một hồi quan sát, các trinh sát nhận ra hai cô gái xinh đẹp kia là nam giả nữ, đồng thời có nhiều hành tung mờ ám nên tiếp tục đuổi theo.

Khi di chuyển đến đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP.HCM), hai “hot girl” bất ngờ dùng xe ép sát, tiếp cận nam du khách 33 tuổi, người Malaysia, đang đi bộ trên đường.

“Cô nàng” ngồi sau đột ngột nhảy xuống xe, sà vào người nam du khách rồi dùng tay sàm sờ, gạ gẫm vui vẻ. Nam du khách bất ngờ và không kịp phản ứng gì.

Lợi dụng lúc nạn nhân chưa kịp định thần, “hot girl” đã trộm chiếc điện thoại di động trong túi quần rồi nhanh chân leo lên xe tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của nam du khách.

Ngay sau đó, tổ trinh sát liền ập đến, đuổi theo. Đến đường Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1 thì tóm gọn được hai đối tượng cùng tang vật trên tay.

Tại cơ quan công an, bộ mặt thật của hai gã thanh niên đã lộ diện, theo đó, Kiệt chính là người điều khiển xe, Cảnh thực hiện màn sờ soạng để trộm tài sản.