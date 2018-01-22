Tổng hợp những phong tục kỳ lạ nhất trong ngày tết

Đời sống 22/01/2018 09:42

Cùng khám phá những phong tục kỳ lạ nhất trong ngày tết mà có lẽ bạn chưa nghe đến bao giờ đấy.

Ngoài những phong tục “bình thường” như xông đất, mừng tuổi, hái lộc đầu năm thì vào ngày tết còn có rất nhiều phong tục kỳ lạ lắm.

Phong tục kỳ lạ ngày tết ở Việt Nam

1. Ngày Tết cả làng xơi thịt chó

Thông thường, trong quan niệm của nhiều vùng đồng bằng Bắc bộ, người ta hay kiêng cữ một vài điều như: Kiêng cho xin lửa, kiêng quét nhà, kiêng nói những điều hàm ý xui xẻo... Đặc biệt, vào những ngày tết, hầu hết gia đình nào cũng kiêng ăn thịt chó, thịt vịt hay cá mè.

Ngày Tết cả làng xơi thịt chó
Ngày Tết cả làng xơi thịt chó. Nguồn: Internet.

Ấy thế mà ở thôn Yên Trường (xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) ăn thịt chó lại trở thành tục lệ không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới. Từ người già đến người trẻ, tất cả cùng ngồi vào mâm ăn cỗ, đông hơn cả đám cưới. Thịt chó được chế biến thành đủ món như ở quán.

2. Người Lô Lô đi ăn trộm lấy may

Người Lô Lô ở Hà Giang quan niệm thời khắc bước sang năm mới, nếu ai đó mang về nhà được một chút gì thì năm mới gia đình sẽ gặp nhiều điều tốt lành, ăn nên làm ra.

Do đó, họ đi lấy trộm cầu may nhưng không lấy nhiều hay những vật có giá trị lớn, mà chỉ là củ hành, củ tỏi, thanh củi…

Người đi lấy may không đi công khai, không rủ nhau đi, không muốn chủ nhà bắt được. Ai cũng đi âm thầm, lặng lẽ, gặp người quen cũng không chào hỏi. Thế nhưng nhỡ có bị chủ nhà bắt được thì họ cũng không bị trách móc gì.

3. Tục gọi trâu về ăn Tết của người Mường

Từ mấy ngày trước Tết, người Mường ở Hoà Bình chuẩn bị sẵn mõ để qua giao thừa đốt đuốc đi gọi vía trâu. Họ tin rằng, đó là cách trả ơn vật nuôi trung thành đã vất vả giúp gia chủ cấy cày.

Tục gọi trâu về ăn Tết của người Mường. Nguồn: Internet.

Ngoài ra, người Mường ở đây cũng treo bánh ống lên các dụng cụ sản xuất như cày, bừa, đòn gánh để mời “những người bạn đồng áng” này về ăn Tết với gia đình. Họ quan niệm, con trâu hay cái cày cũng cần được nghỉ Tết sau một năm vất vả trên đồng ruộng.

4. Gội đầu lấy may của người Thái trắng

Người Thái trắng ở Sơn La tiến hành lễ hội gội đầu từ trưa ngày cuối cùng trong năm. Tất cả già làng, trưởng bản, từ già đến trẻ hò nhau xuống bờ sông để tổ chức lễ gội đầu với mong muốn xua đi tất cả những gì không may mắn trong năm.

Họ còn chuẩn bị những bát nước gạo đã được ngâm cho chua nhẹ rồi xối từ từ lên tóc, gợi lên mọi điều tốt đẹp cho ngày mai bước vào năm mới thật tinh khôi.

Phong tục kỳ lạ ngày tết ở nước ngoài

1. Mặc đồ chấm bi ở Philippines

Mặc những bộ đồ chấm bi trong ngày đầu năm sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng và thành công trong năm mới, theo quan niệm cổ truyền của người Philippines. Ném tiền xu vào trong nhà lúc nửa đêm giao thừa cũng sẽ mang may mắn và của cải vào nhà trong năm mới.

2. Đón tết tại nghĩa địa ở Chile

Đây không phải là ngày lễ Các linh hồn song là truyền thống kỳ lạ của một cộng đồng ở thành phố Talca, Chile. Họ tụ tập tại nghĩa trang cộng đồng của thành phố từ đêm giao thừa đến ngày hôm sau để đón tết cùng những người thân đã mất.

Đón tết tại nghĩa địa ở Chile
Đón tết tại nghĩa địa ở Chile. Nguồn: Internet.

Truyền thống này bắt đầu vào năm 1995, khi một gia đình nhảy qua hàng rào nghĩa địa để đón năm mới cùng người cha quá cố.

3. Mang quần lót có màu may mắn ở Bolivia và Ý

Tập tục lạ lùng trong năm mới là mua một cái quần lót màu vàng và phải thay quần lót ngay sau nửa đêm để may mắn sẽ đến trong năm mới và tìm kiếm được một người tình. Ở Ý thì họ tin vào màu đỏ hơn.

4. Ném chén đĩa vào nhà hàng xóm

Người Đan Mạch có truyền thống ném chén đĩa vào cửa nhà hàng xóm trong đêm giao thừa.

Song thay vì giận giữ, những người hàng xóm rất vui vẻ nếu thấy một đống chén, đĩa và ly bể trước cửa nhà trong ngày 1.1. Điều đó có nghĩa là họ có nhiều bạn.

Những điều NÊN VÀ KHÔNG NÊN làm vào MÙNG 1, 2, 3 TẾT?

Những điều NÊN VÀ KHÔNG NÊN làm vào MÙNG 1, 2, 3 TẾT?

Cùng xem những việc nên làm và nên tránh trong ngày mùng 1, 2, 3 tết để cả năm gặp nhiều may mắn nhé.

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