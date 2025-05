Thủ đoạn tinh vi của dược sĩ Hà Nội sản xuất hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế giả do vợ chồng Phạm Ngọc Tiến và Đoàn Thị Nguyệt (cùng sinh năm 1988, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Thủ đoạn của Phạm Ngọc Tiến (là một dược sĩ) là chỉ đạo Lương Thị Yến - kế toán công ty - đứng tên thành lập 17 doanh nghiệp “ma”, trong đó có 6 công ty nhập khẩu và 11 công ty phân phối trong nước.