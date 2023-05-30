Theo đó, Trung tâm Pháp y Hải Phòng cho biết, trên cơ thể thai phụ này có 32 vết bỏng da vùng mặt, vết dài nhất 7cm; 5 vết bỏng da vùng ngực, vết dài nhất 8cm; 8 vết bỏng da vùng lưng, thắt lưng, vết dài nhất 12cm; 3 vết bỏng da vùng vai, vết dài nhất 10cm; 9 vết bỏng da vùng tay, vết dài nhất 9cm; 5 vết bỏng da vùng đùi, vết dài nhất 1cm; 45 vết xước da vùng lưng, vùng thắt lưng, vết dài nhất 7cm; 5 vết xước da vùng vai, vết dài nhất 7,3cm; 23 vết xước da vùng tay, vết dài nhất 4cm; 70 vết xước da, bầm tím vùng mông, đùi, chân, vết dài nhất 12cm. Tổng cộng 205 vết thương - có tỷ lệ thương tật là 29%.

Theo thông tin từ báo Giao thông, chị Bùi Thị Tuyết G. (quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) mang thai 7 tháng tuổi bị chồng là Trần Văn Luân (SN 1986, trú tại xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) bạo hành dã man ở Hải Dương, mới đây cơ quan chức năng đã có kết luận giám định tổn thương.

Đồng thời, đây là sự việc rất nghiêm trọng, nạn nhân phải chịu đựng cơn đâu kéo dài trước hành vi của đối tượng có tính chất côn đồ.

Theo TS. LS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, với giám định thương tích trên thì cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người chồng về tội cố ý gây thương tích và hành hạ vợ.

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết, theo quy định thời hạn giám định đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định không quá 09 ngày đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định quy định tại khoản 4 Điều 206 của Bộ luật này: "Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động".

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP. Hà Nội - Ảnh: Báo Dân trí

Nếu hết thời hạn này mà người bị hại chưa tiến hành thủ tục giám định thì cá nhân tiến hành giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Bộ luật tố tụng hình sự.

Qua đó, luật sư cho biết theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 22/2019/TT -BYT thì "3. Tỷ lệ % tổn thương cơ thể được xác định tại thời điểm giám định". Cơ quan chức năng vẫn sẽ căn cứ vào thời điểm hiện tại để tiến hành giám định thương tích cho chị G.

Để có cơ sở truy tố đối với đối tượng Luân, cơ quan chức năng cũng sẽ căn cứ vào tình tiết định khung tăng nặng người phạm tội "đối với phụ nữ biết là có thai" (hiện tại chị G. đã mang thai tháng thứ 7) theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. Hơn nữa, hành vi bạo hành của Luân đã diễn ra trong một thời gian dài, do đó, phía công an huyện Kim Thành cũng cần làm rõ hành vi của Luân có thuộc trường hợp "phạm tội hai lần" hay không để đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Trên cơ thể con người, bộ phận nào cũng có thể bị gây thương tích, tùy vào vị trí tổn thương, mức độ tổn thương, cơ địa của người bị các tổn thương đó, có khi ổn định, tốt lên hoặc xấu đi. Vì vậy, kết luận tổn hại sức khỏe tại thời điểm khám giám định mà căn cứ vào các triệu chứng trước đó được ghi trong hồ sơ, bệnh án là không phù hợp, không chính xác, sẽ xảy ra trình trạng khiếu kiện của bị can, yêu cầu giám định lại của người tham gia tố tụng, cơ quan tố tụng, có khi của chính bị hại.

Quyết định trưng cầu giám định của cơ quan tố tụng thường có nội dung yêu cầu: xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe là vĩnh viễn hay tạm thời, xác định cơ chế gây thương tích, xác định vật gây thương tích.

Như vậy, không thể căn cứ vào hồ sơ cách đây hàng tháng, hàng năm, có vụ nhiều năm để đưa ra kết luận được. Giám định viên chỉ kết luận những gì họ khám giám định thực tế và được sự hỗ trợ cận lâm sàng tại thời điểm giám định.