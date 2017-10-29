Thông tin mới nhất vụ 'Phát hiện thi thể thiếu phụ dưới mương nước': Bị nhân tình sát hại vì không cho 'yêu'

Đời sống 29/10/2017 17:33

Khi đang ngồi tâm sự, Thực ép Huệ quan hệ tình dục nhưng bị khước từ. Tức giận, gã nhân tình ra tay sát hại người yêu, ném xác xuống mương nước rồi bỏ trốn.

Liên quan đến nghi án nạn nhân Bùi Thị Huệ (34 tuổi, Mỹ Đức, Hà Nội) bị sát hại và ném xuống mương nước Long Xuyên (xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), hôm nay (29/10),  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thực (33 tuổi, trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu, nghi phạm Thực khai quen biết nạn nhân từ đầu tháng 10. Chiều ngày 23/10, Thực đưa chị Huệ về nhà tại thôn Rặng, xã Đức Lý chơi. Đến 22 giờ cùng ngày, khi đang tâm sự ở bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Huệ từ chối. Điên tiết, Thực cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi đẩy xác xuống mương.

Thông tin mới nhất vụ 'Phát hiện thi thể thiếu phụ dưới mương nước': Bị nhân tình sát hại vì không cho 'yêu' - Ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Văn Thực tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Sau khi gây án, Thực chạy xe máy đến khu vực điếm 133 thuộc xã Lý Nhân, huyện Lý Nhân phi tang chiếc áo đang mặc có dính máu nạn nhân xuống hồ rồi trở về nhà. Chiều 24/10, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 25/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện xác một phụ nữ tại mương nước thuộc địa bàn thôn Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, theo Công an nhân dân.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận định nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng đầu do tác động của ngoại lực, nghi có dấu hiệu của một vụ án giết người. Danh tích nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Huệ, trú tại thôn Yến Vỹ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Chị Huệ làm công nhân tại khu công nghiệp Châu Sơn (thành phố Phủ Lý, Hà Nam), thuê trọ tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.

Tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng công an nắm được thông tin chiều 23/10, có một thanh niên tên Thực là bạn mới quen của chị Huệ đến phòng trọ ăn cơm. Sau đó, hai người cùng nhau ra ngoài, không rõ đi đâu.

Qua xác minh, lực lượng công an nắm được thông tin Thực không còn ở địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Thực tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định khi đối tượng đang trên đường chạy trốn.

Thông tin mới nhất vụ 'Phát hiện thi thể thiếu phụ dưới mương nước': Bị nhân tình sát hại vì không cho 'yêu' - Ảnh 2
Chân dung nghi phạm sát hại người tình Nguyễn Văn Thực - Ảnh: Internet

Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phát hiện thi thể thiếu phụ dưới mương nước nghi bị sát hại, phi tang

Phát hiện thi thể thiếu phụ dưới mương nước nghi bị sát hại, phi tang

Lãnh đạo UBND xã Đức Lý, huyện Lý Nhân vừa lên tiếng xác nhận vụ việc rất nghiêm trọng nói trên, đồng thời thông tin thêm cho biết nạn nhân được xác định danh tính là B.T.H (34 tuổi, ngụ huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội).

Xem thêm
Từ khóa:   giết người giết người tình vì không cho quan hệ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?