Bước đầu, nghi phạm Thực khai quen biết nạn nhân từ đầu tháng 10. Chiều ngày 23/10, Thực đưa chị Huệ về nhà tại thôn Rặng, xã Đức Lý chơi. Đến 22 giờ cùng ngày, khi đang tâm sự ở bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Huệ từ chối. Điên tiết, Thực cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi đẩy xác xuống mương.

Liên quan đến nghi án nạn nhân Bùi Thị Huệ (34 tuổi, Mỹ Đức, Hà Nội) bị sát hại và ném xuống mương nước Long Xuyên (xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), hôm nay (29/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thực (33 tuổi, trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) để điều tra về hành vi giết người .

Sau khi gây án, Thực chạy xe máy đến khu vực điếm 133 thuộc xã Lý Nhân, huyện Lý Nhân phi tang chiếc áo đang mặc có dính máu nạn nhân xuống hồ rồi trở về nhà. Chiều 24/10, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 25/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện xác một phụ nữ tại mương nước thuộc địa bàn thôn Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, theo Công an nhân dân.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận định nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng đầu do tác động của ngoại lực, nghi có dấu hiệu của một vụ án giết người. Danh tích nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Huệ, trú tại thôn Yến Vỹ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Chị Huệ làm công nhân tại khu công nghiệp Châu Sơn (thành phố Phủ Lý, Hà Nam), thuê trọ tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.

Tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng công an nắm được thông tin chiều 23/10, có một thanh niên tên Thực là bạn mới quen của chị Huệ đến phòng trọ ăn cơm. Sau đó, hai người cùng nhau ra ngoài, không rõ đi đâu.

Qua xác minh, lực lượng công an nắm được thông tin Thực không còn ở địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Thực tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định khi đối tượng đang trên đường chạy trốn.

Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.