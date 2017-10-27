Lãnh đạo UBND xã Đức Lý, huyện Lý Nhân vừa lên tiếng xác nhận vụ việc rất nghiêm trọng nói trên, đồng thời thông tin thêm cho biết nạn nhân được xác định danh tính là B.T.H (34 tuổi, ngụ huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội).

Trước đó, tối 25/10, một số người dân sinh sống cạnh mương Long Xuyên (địa phận giáp ranh giữa xã Đức Lý và xã Đạo Lý) khi đi qua khu vực này đã nhìn thấy thi thể người phụ nữ bên dưới và ngay lập tức báo công an.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Lý Nhân và Công an tỉnh Hà Nam đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là chị B.T.H (34 tuổi) ở huyện Mỹ Đức (TP.Hà Nội), là công nhân ở khu công nghiệp Đồng Văn (thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Chị H. đã lập gia đình và có một con gái nhưng hiện tại đã ly hôn.

Lãnh đạo UBND xã Đức Lý cho biết, thời điểm phát hiện thi thể, trên đầu nạn nhân có nhiều thương tích. Nhận định ban đầu từ chính quyền địa phương, nhiều khả năng nạn nhân bị sát hại rồi phi tang, theo Trí Thức Trẻ.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.