Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 6-1, thông tin từ Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ Tiêu Thị Giang (27 tuổi, quê huyện Anh Sơn, Nghệ An, hiện đang tạm trú tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra về vụ tráo vàng giả lấy vàng thật và cướp giật tài sản ở hai tiệm vàng.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14h chiều 4-1, Giang chạy xe máy tới chợ mua nhẫn mỹ ký màu vàng, giá chỉ vài chục ngàn đồng rồi đến hỏi mua vàng tại cửa hàng vàng bạc ở khối 3, thị trấn Đô Lương.