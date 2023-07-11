Tang lễ của chủ quán cà phê bị trộm đâm chết: Cha đỡ 'mưa dao' để con trai được sống!

Đời sống 11/07/2023 19:19

Bàn thờ người đàn ông xấu số được đặt cạnh hiện trường vụ án. Nhà khó khăn, tang sự tổ chức gấp gáp nên mọi thứ đều rất đơn sơ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan vụ trộm đột nhập quán cà phê ở Tiền Giang, đâm chết chủ quán, ngày 11/7, bà Nguyễn Trần N.L. (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè) đang làm đám tang cho chồng.

Anh Trần Duy Tuệ (18 tuổi) dù bị thương ở lưng nhưng không nằm viện điều trị mà xin về chịu tang cha.

Anh Tuệ kể với báo Dân Trí: "Hôm đó, nếu cha không đỡ "mưa dao" của kẻ giết người thì tôi đã chết rồi".

Tang lễ của chủ quán cà phê bị trộm đâm chết: Cha đỡ 'mưa dao' để con trai được sống! - Ảnh 1
Anh T. dù bị thương nhưng cũng về chịu tang cha - Ảnh: Báo Dân Trí

Bàn thờ người đàn ông xấu số được đặt cạnh hiện trường vụ án. Nhà khó khăn, tang sự tổ chức gấp gáp nên mọi thứ đều rất đơn sơ.

Bà L. - vợ nạn nhân - vừa khóc vừa kể với báo Dân Trí: "Anh ấy hay giúp người, thương vợ con. Với tôi, anh ấy là tất cả. Không ngờ một đêm ngủ dậy tôi lại mất đi anh ấy một cách đau lòng như thế".

Cứ có người đến viếng chồng, bà L. lại khóc không ngừng. Đôi mắt người phụ nữ đã thâm quầng, cơ thể tiều tụy.

Quán cà phê với mái lá, cọc tre, vài chục chiếc võng là tài sản duy nhất của gia đình. Bà L. bảo rằng vì ban ngày bán ế quá nên gia đình mới mở bán thêm buổi tối. Dù vậy có ngày cũng chỉ được vài trăm nghìn đồng, có ngày chẳng có khách nào.     

Tang lễ của chủ quán cà phê bị trộm đâm chết: Cha đỡ 'mưa dao' để con trai được sống! - Ảnh 2
Bà L. đau khổ, tiều tụy sau biến cố - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 10/7, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ án chủ quán cà phê bị đâm chết khi phát hiện nam thanh niên lạ mặt đột nhập vào trong quán nghi để trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30 cùng ngày, anh Trần Hồng Duy (45 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè) phát hiện một nam thanh niên lạ mặt đột nhập quán cà phê của anh Duy nghi để trộm cắp tài sản.

Tang lễ của chủ quán cà phê bị trộm đâm chết: Cha đỡ 'mưa dao' để con trai được sống! - Ảnh 3
Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Vợ anh Duy phát hiện vụ việc nên trình báo lực lượng dân phòng đến hỗ trợ. Cùng lúc này, con trai của anh Duy là Trần Duy Tuệ (18 tuổi) từ trong nhà bước ra quán phát hiện sự việc nên đến hỗ trợ cha bắt giữ được nghi phạm.

Lúc anh Tuệ đến hỗ trợ thì bị người này dùng dao đâm một nhát vào lưng, gây thương tích. Sau đó, người này tiếp tục đâm ba nhát vào ngực anh Duy làm anh ngục tại chỗ.

Anh Duy được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Qua khai thác bước đầu, nghi phạm không khai báo nên lực lượng điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch và các đối tượng có liên quan đi cùng.

Bước đầu kiểm tra giấy tờ tùy thân, người này tên là Võ Minh Đức (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

Hiện cơ quan công an đang truy bắt nghi phạm còn lại để phục vụ công tác điều tra.

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