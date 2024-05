Ngày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.