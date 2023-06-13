Trong lúc nhậu, vì mâu thuẫn, Hòa đã dùng cốc uống bia đánh vào đầu Nghĩa. Bị tấn công, Nghĩa cùng con và bạn đuổi đánh Hòa vào bếp quán nhậu rồi dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 13/6, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Phạm Quốc Hùng (42 tuổi), Trương Tấn Linh (39 tuổi) và Bùi Hữu Trung (23 tuổi) cùng ngụ xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, để điều tra về hành vi Giết người. Trước đó, khuya 11/6, Bùi Hữu Nghĩa (41 tuổi, cha của Trung) cùng Trung, Hùng và Linh ăn nhậu với Phạm Thanh Hòa (41 tuổi, ngụ cùng xã) tại một quán nhậu ở TP Cao Lãnh. Trong lúc nhậu, vì mâu thuẫn, Hòa đã dùng cốc uống bia đánh vào đầu Nghĩa.

Trung bị thương sau ẩu đả và Linh - Ảnh: Báo Dân Trí Bị tấn công, Nghĩa cùng con và bạn đã đuổi đánh Hòa. Khi đuổi nhau vào nhà bếp quán nhậu, cả 5 người đã dùng dao đâm chém nhau. Hậu quả, Hòa tử vong, Nghĩa phải đi cấp cứu, Trung bị thương nhiều vị trí.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Trước đó, ngày 2/12/2022 cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Dẫn nguồn tin từ báo điện tử VOV, khoảng 2h ngày 2/12/2022, Phúc và nhóm bạn ngồi uống rượu tại tầng 2 quán H.H thuộc tổ 6, thị trấn Bảo Lạc, Cao Bằng. Lúc này tại quán có một nhóm thanh niên khác cũng đang ngồi uống rượu, trong đó có Hoàng Văn Quyết (SN 1993, trú tại xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc). Hai nhóm này đều không quen biết nhau từ trước. Đối tượng Phạm Hoàng Phúc trong vụ án dùng hung khí đâm chết người tại một quán nhậu ở Cao Bằng - Ảnh: Báo điện tử VOV Trong khi nhậu, Quyết sang bàn của Phúc mời rượu để "giao lưu". Sau đó giữa Quyết và Phúc xảy ra to tiếng, cãi vã. Do bức xúc và sẵn có hơi men trong người, Phúc đi xuống tầng 1 để tìm hung khí với mục đích để đánh Quyết. Sau khi tìm được 1 chiếc kéo loại cắt giấy dài khoảng 20cm, Phúc quay lại quán thì phát hiện Quyết đang nói chuyện với một người bạn trong nhóm của mình ở bên đường. Đối tượng đã tiến đến dùng kéo đâm nhiều nhát vào người Quyết khiến anh này tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Phúc vứt hung khí xuống sông và bỏ trốn vào rừng. Được sự tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an, rạng sáng ngày 3/12, Phúc đã đến Công an huyện Bảo Lạc đầu thú.

Đi nhậu say về, lời qua tiếng lại với hàng xóm người đàn ông bị đánh tử vong Sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 3/6 vừa qua, sau khi đi nhậu về, cãi nhau với hàng xóm, người đàn ông bị đánh đến tử vong.

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