Phẫn nộ người đàn ông ra tay sát hại bạn nhậu vì chuyện đi vệ sinh

Xã hội 21/05/2023 08:43

Sau khi gây án, bị can Lê Văn Đệ (ở Tây Ninh) đã kể cho người quen biết rồi đến công an đầu thú.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tối 20/5, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đệ (SN 1979, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) về hành vi giết người.

Phẫn nộ người đàn ông ra tay sát hại bạn nhậu vì chuyện đi vệ sinh - Ảnh 1
Đối tượng Lê Văn Đệ - Ảnh: Công an nhân dân

Dẫn thông tin từ báo Dân trí, trước đó, theo cơ quan chức năng, Đệ và nạn nhân ông N.P.B. (51 tuổi, ngụ cùng địa phương) thường xuyên uống rượu cùng nhau. 

Khoảng 15h ngày 18/5, Đệ tổ chức uống rượu tại nhà của mình với ông B.. Sau khoảng một giờ, ông B. run rẩy đứng dậy đi vệ sinh và được bạn nhậu dắt.

Sau khi đi vệ sinh xong, ông N.P.B. nói: "Tao tới rồi". Nghe vậy, Đệ lấy con dao trên vách tường sát hại nạn nhân dã man. Gây án xong, Đệ đến Công an huyện Tân Biên đầu thú. Sau đó, Công an huyện Tân Biên đã bàn giao Đệ cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

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