Thảm án rúng động ở Đồng Nai: Tài xế xe khách cầm dao đâm chết 3 người rồi tự sát

Đời sống 23/06/2023 16:30

Sau khi giết 2 người ở huyện Vĩnh Cửu, đối tượng điều khiển xe máy tới khu vực TP Biên Hòa, tiếp tục đâm chết thêm 1 phụ nữ rồi tự tử nhưng bất thành.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 23/6, Công an huyện Vĩnh Cửu đang phối hợp các đơn vị ngH. vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ án mạng làm 3 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào hơn 8 giờ sáng cùng ngày, đối tượng B.V.P.H. (35 tuổi, ngụ huyện Định Quán) đi xe máy tới nhà anh Đạt (chủ nhà xe Đ.H) ở xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. Theo điều tra ban đầu, đối tượng H. từng làm tài xế và ăn ở chung với gia đình anh Đạt.

Thảm án rúng động ở Đồng Nai: Tài xế xe khách cầm dao đâm chết 3 người rồi tự sát - Ảnh 1
H. dùng dao sát hại ông Nguyễn Công Dài (63 tuổi, ba của anh Đạt) và vợ anh Đạt tên Hằng - Ảnh minh họa: Internet

Tại đây, H. dùng dao sát hại ông Nguyễn Công Dài (63 tuổi, ba của anh Đạt) và vợ anh Đạt tên Hằng. Do vết thương quá nặng, ông Dài và chị Hằng tử vong.

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau khi gây án, H. đi xe máy xuống TP Biên Hòa rồi tìm gặp một phụ nữ tên Quý (ngụ phường Hố Nai) dùng dao đâm nhiều nhát khiến người này tử vong.

Sau đó, hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát vào người để tự vẫn. Tuy nhiên người dân phát hiện nên đã đưa đi cấp cứu,

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng là do mâu thuẫn về việc chạy xe khách giữa H. và chủ nhà xe. 

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