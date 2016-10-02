Thực hư lời đồn nghe tiếng chim cú lợn kêu gần nhà, sẽ có chuyện chẳng lành?

Đời sống 02/10/2016 17:05

Theo quan niệm dân gian cho rằng, khi có tiếng chim cú lợn kêu gần nhà, điều đó báo hiệu gia đình bạn sắp có người bị bệnh hoặc gặp chuyện chẳng lành.

Dù được lưu truyền rất nhiều năm, nhưng không ai có thể giải thích được quan niệm này dựa trên cơ sở nào. Vậy thật hư lời đồn này ra sao?

Chim cú và những quan niệm trong dân gian

Chim cú lợn là một loài chim thuộc bộ cú, hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Đây là một loài chim thường thấy ở nước ta, có tiếng kêu giống tiếng lợn (heo) nên được gọi là chim cú lợn (heo). Chim cú lợn có một đặc điểm rất dễ nhận dạng đó là có mặt dẹt như cái dĩa, hình trái tim được tạo bởi lớp lông vũ. Ngoài ra, chúng có một bộ móng vuốt và sắc.

Theo quan niệm người xưa, khi có tiếng kêu chim cú lợn gần nhà nếu trong nhà có người đang mắc bệnh, có nghĩa là người đó không qua khỏi cái chết. Không chỉ vậy, người ta còn truyền miệng với nhau rằng nếu chim cú lợn kêu lên 7 tiếng thì chắc chắn 1 người nam trong nhà sẽ mất. Nếu kêu 9 tiếng thì 1 người nữ trong gia đình sẽ thiệt mạng.

Khoa học nói gì về điều này?

Về việc chim cú lợn xuất hiện gần nhà, báo hiệu có người sắp chết, các nhà nghiên cứu cho rằng: “Vì chim cú lợn là loài động vật chuyên tìm thức ăn vào ban đêm nên có các giác quan cực kỳ nhạy bén. Khi con người sắp chết, cơ thể sẽ phát ra một loại từ trường đặc biệt nên sẽ thể thu hút được loài chim này đến gần.”

Theo như lý giải trên thì việc xuất hiện gần nhà khi có người sắp chết của loài chim cú mèo là hoàn toàn khoa học hoặc đôi khi đó cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nếu bạn vẫn cảm thấy bất an khi thấy loài chim này xuất hiện gần nhà mình, bạn có thể hóa giải theo phương pháp dân gian bằng cách: đốt lửa thành bó đuốc, hơ theo đường chim bay, hơ xung quanh các cột trong nhà, vừa hơ bạn vừa đọc “vía lành thì ở, vía dở thì đi”. Đây là một phương pháp được áp dụng phổ biến, về hiệu quả thực tế vẫn chưa được kiểm chứng nhưng nó có thể giúp bạn cảm thấy an tâm hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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