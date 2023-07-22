Ngày 22/7, lãnh đạo Đội CSGT huyện Mê Linh (Hà Nội) thông tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong thương tâm trước khu công nghiệp.

Theo thông tin từ VTC News, khoảng 9h30 sáng ngày 22/7, tại đoạn đường gần cổng Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát tỉnh Vĩnh Phúc và xe máy đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Chiếc xe máy do một phụ nữ điều khiển, chở theo 2 trẻ nhỏ. Cú va chạm mạnh đã cuốn chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo 2 trẻ nhỏ bị cuốn vào gầm xe tải. Hậu quả 3 người bị tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Sau sự việc, tài xế lái xe ô tô cũng đã ra công an trình diện.

Công an xử lý hiện trường - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo đó, lãnh đạo UBND huyện Mê Linh cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn xe tải vào cua từ đường Võ Văn Kiệt vào Khu công nghiệp Quang Minh bị khuất tầm nhìn nên đã cuốn xe máy vào gầm khiến 3 người tử vong. Tài xế xe tải sinh năm 1989, quê Thanh Hoá.

Tai nạn giao thông kinh hoàng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 2 người tử vong tại chỗ Vào 15h30 ngày 21/7, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

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