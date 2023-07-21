Tai nạn nghiêm trọng: Xe tải bất ngờ lao vào nhà dân bên chợ, 2 người tử vong, nhiều nạn nhân bị thương

Đời sống 21/07/2023 19:01

Chiều 21/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, vụ xe tải tông vào nhà dân khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo VietNamPlus, khoảng 15h30 ngày 21/7, tại Km 1077+750, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua Tổ dân phố 1, ngã tư chợ Đồng Cát, thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi xe tải 95C-006.11 (chưa rõ tài xế) đang lưu thông hướng từ Nam ra Bắc, đến địa điểm trên, bất ngờ lao lên hè, tông vào một nhà dân.

Tai nạn nghiêm trọng: Xe tải bất ngờ lao vào nhà dân bên chợ, 2 người tử vong, nhiều nạn nhân bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo VietNamPlus

Xe tải húc văng xe máy BKS 76G1-467.30 đang đứng bên đường rồi lao mạnh về phía trước, tông thẳng vào bên trong cửa hàng bán đồ sắt Bà Trí.

Đúng vào thời điểm trên, tại đây có một phụ nữ bán chè và một người ngồi hóng mát đã không kịp chạy dẫn đến bị xe tải tông mạnh. Cú tông mạnh khiến hai người đứng trên vỉa hè trước nhà dân gồm bà Cảnh (78 tuổi) và bà Ngọt (40 tuổi) tử vong tại chỗ. Một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy bên lề đường bị thương và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Mộ Đức và Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương có mặt để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường; đồng thời truy tìm tài xế xe tải gây tai nạn phục vụ điều tra.

Tai nạn nghiêm trọng: Xe tải bất ngờ lao vào nhà dân bên chợ, 2 người tử vong, nhiều nạn nhân bị thương - Ảnh 2
Cơ quan công an giăng dây bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Báo An toàn giao thông

 

Theo nguồn tin từ báo An toàn giao thông, ông Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người điều khiển phương tiện có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Ngãi, người này vừa vào TP Cần Thơ mua phương tiện về sử dụng.

Từ dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe gây tai nạn là loại ô tô tải (có mui) nhãn hiệu KIA, được sản xuất năm 2012. Phương tiện được đăng ký lần đầu vào ngày 22/11/2012, chủ phương tiện là Huỳnh Thị Dung (địa chỉ ấp 4, Thuận Hòa, Long Mỹ, Hậu Giang). Trọng tải cho phép tham gia giao thông của phương tiện là 1,2 tấn, được phép chở 3 người. Xe được kiểm định lần gần nhất vào ngày 12/6/2023 và còn thời hạn kiểm định đến ngày 11/12/2023.

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Lãnh đạo xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn hi hữu khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

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