Sống "XANH” đúng nghĩa như sao hạng A hoàn toàn không khó

Trên thế giới, nhiều ngôi sao hạng A như Harrison Ford, Miranda Kerr, Miley Cyrus mà nổi bật là Leonardo DiCaprio, đã rất thành công trong việc sử dụng danh tiếng và sự giàu có của mình để kêu gọi bảo tồn động vật quý hiếm, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường , khôi phục thảm thực vật và gần đây nhất là gây quỹ hàng triệu đô để khôi phục và bảo vệ sự đa dạng sinh thái của rừng nhiệt đới Amazon –nơi được mệnh danh là lá phổi xanh của trái đất.

Tuy nhiên, sau tất cả, liệu những thử thách đó có thay đổi được thói quen của giới trẻ, có khiến chúng ta hiểu trách nhiệm của mỗi cá nhân trong vấn đề mang tính toàn cầu này hay chỉ đơn giản là thoả mãn tính tò mò, hiếu thắng của người tham gia?

Bên cạnh những lời kêu gọi, họ cũng là những ngôi sao nổi tiếng điển hình cho việc tích cực thay đổi từ chính sinh hoạt đời thường, ví như sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng hiệu quả, đi xe đạp mỗi ngày và đặc biệt là hướng tới ăn sạch, sống xanh, lan truyền cảm hứng đến hàng triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới.

Status kêu gọi ủng hộ quỹ khôi phục rừng Amazon của nam diễn viên Leonardo DiCaprio nhận được sự hưởng ứng từ hàng triệu người.

Trên thực tế, có nhiều cách cực đơn giản để phủ xanh cuộc sống của bạn giống như những ngôi sao hạng A tại Hollywood.

1. Sử dụng nguồn ánh sáng tự nhiên và các nguồn năng lượng tái tạo

Bạn có biết ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe? Bất cứ lúc nào có thể, hãy dùng ánh sáng tự nhiên thay cho ánh sáng của đèn nhân tạo, điều này giúp bạn tiết kiệm đáng kể lượng điện sử dụng

Bên cạnh đó, sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời đồng nghĩa với việc tận dụng được một nguồn năng lượng xanh và sạch, góp phần bảo vệ môi trường.

2. Sử dụng các vật phẩm bền vững và tái chế nếu có thể

#Túi nilon, màng bọc thực phẩm tự phân hủy sinh học: Bạn đã từng bước ra từ Siêu thị hay cửa hàng quần áo với 2 cánh tay trĩu nặng và đầy rẫy túi nilon bao giờ chưa? Hình ảnh về rác nhựa tràn ngập trên đất liền, trong bụng các loài động vật biển, hẳn bạn còn nhớ nó từng gây ám ảnh đến mức nào?

Ngày nay, Túi nilon cũng đã có những loại tự hủy sinh học trong khoảng từ 6 tháng đến 2 năm tùy theo điều kiện môi trường, giá thành chỉ nhỉnh hơn từ 20-25% so với túi nilon thông thường.

Màng bọc thực phẩm thông thường cũng là mối nguy hại cho môi trường và sức khỏe bởi đa số được làm từ nhựa. Khi đi mua sắm, chúng ta nên chọn những loại màng bọc tự phân hủy sinh học có nguồn gốc từ nguyên liệu thô tái tạo như tinh bột, cellulose, axit lactic có khả năng phân hủy trở lại thành carbon dioxit và nước,….

#Đựng đồ ăn vào hộp bã mía thay vì các loại nhựa dùng 1 lần vừa hại môi trường vừa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Thoạt nhìn hộp bã mía khá giống hộp xốp nhưng có khả năng tự phân hủy sinh học đáng nể, chỉ sau từ 2-4h nếu tiếp xúc trong môi trường ẩm ướt thì nó sẽ tự động chảy và nhão ra nhanh chóng. Đặc biệt bạn có thể an tâm thưởng thức đồ ăn dù nóng hay lạnh, cũng không sản sinh ra các chất có nguy cơ gây ung thư, với giá khoảng 600đ/1 hộp.

Hệ thống VinMart & VinMart+ đang thay thế dần các loại khay xốp bằng khay bã mía thân thiện với môi trường.

3. Sống xanh từ bên trong

Không chỉ bảo vệ môi trường từ bên ngoài, cách bạn lựa chọn những thực phẩm “xanh” cũng là hành động thể hiện sự quan tâm tới môi trường. Hãy lựa chọn các thực phẩm an toàn, hữu cơ tốt cho sức khỏe và loại bỏ dần các thực phẩm chế biến sẵn, có chất bảo quản là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe từ bên trong.

Chúng ta nên tìm hiểu kỹ để không lựa chọn các sản phẩm kém chất lượng tràn lan trên thị trường.

Bạn có biết Miranda Kerr thường tự trồng rau tại vườn để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày? Cựu siêu mẫu Victoria Secret chia sẻ: Rất thích ra khu vườn tại ngôi nhà ở Malibu mỗi sáng, nơi không chỉ có rau xanh mà còn nhiều loại cây ăn trái làm thực phẩm bắt đầu một ngày mới.

Có một lựa chọn khác cho bạn nếu như không có đủ điều kiện và thời gian cho một khu vườn trồng rau riêng tại nhà, đó là lựa chọn các địa chỉ nông sản sạch, hữu cơ của các đơn vị sản xuất lớn uy tín.

Hơn hết, chúng ta cần hiểu đích đến sâu xa nhất của việc sống xanh là sống thật lành mạnh từ những nhu cầu tất yếu và cơ bản nhất, đảm bảo nguồn lương thực, không khí, nguồn nước và bảo vệ sự tươi đẹp của hành tinh này.