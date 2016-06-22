Sở hữu 1 trong 3 nốt ruồi này bạn sẽ không bao giờ thiếu tiền

Đời sống 22/06/2016 17:04

Nốt ruồi ở những vị trí khác nhau mang tới những điềm báo hung cát không giống nhau. Nhưng nếu bạn sở hữu 1 trong 3 nốt ruồi dưới đây hãy yên tâm vì bạn luôn dư dả tiền bạc.

Sở hữu 1 trong 3 nốt ruồi này bạn sẽ không bao giờ thiếu tiền - Ảnh 1

1. Nốt ruồi ở lông mày

Nếu sở hữu nốt ruồi giữa lông mày, nốt ruồi còn bị lông mày che phủ thì đây chính là nốt ruồi phú quý giúp cho tài lộc của bạn luôn đủ đầy. Ngoài ra, nốt ruồi này còn giúp bạn đi tới đâu cũng được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống.

2. Nốt ruồi ở dưới cằm

Nếu đang sở hữu nốt ruồi ở dưới cằm thì xin chúc mừng bạn. Đây chính là điềm báo cho thấy phúc đức của bạn rất lớn, gia vận tốt, công danh sự nghiệp phát triển.

Nếu nốt ruồi này đã xuất hiện khá lâu mà bạn chưa gặp được cơ hội phát tài phát lộc đường nóng vội hay tỏ ra lo lắng vì đây là nốt ruồi báo hiệu sự giàu sang về hậu vận.

3. Nốt ruồi nằm chính giữa mu bàn chân

Không chỉ nốt ruồi ở lòng bàn chân mới mang lại may mắn cho bạn, nốt ruồi ở mu bàn chân còn mang lại cho bạn nhiều hơn thế. Những người có nốt ruồi ở chính giữa mu bàn chân thường được hưởng cuộc sống phú quý. Tuy nhiên, phúc lộc này đến khá chậm nên bạn đừng nôn nóng nhé.

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