Selfie du lịch, nhận quà liền tay cùng H2T Shop

Đời sống 28/04/2016 14:10

H-FLYING là cuộc thi ảnh thời trang online được tổ chức từ ngày 28/4 – 5/5/2016 bởi hệ thống thời trang nam cao cấp H2T fashion, nhằm khuyến khích tinh thần khám phá thử thách của các bạn trẻ trong mùa du lịch - hè 2016.

Hè đến rồi, xách ba lô lên và đi thôi…

Tuổi trẻ mà không có thử thách, không xách ba lô lên và đi đến bất cứ nơi nào mình thích thì coi như mới chỉ sống được nửa. Hạnh phúc là biết tận hưởng cuộc sống cùng gia đình, bạn bè.

Không phải ngẫu nhiên mà đỉnh Fansipan trở thành "biểu tượng" của sức mạnh, tinh thần trong giới trẻ. Chính sự ngạo nghễ, cười tươi rói trên "nóc nhà Đông Dương" sau khi vượt qua các thử thách mà ko phải ai cũng làm được đã làm nên "biểu tượng" này.

Còn chần chờ gì nữa. Xếp đồ vào va li, khoác chiếc sơ mi mỏng, quần ngố jeans, đôi giầy lười, kính chống nắng Rayban… để cùng cười đùa thả ga mỗi chặng dừng chân, mỗi cung đường. Hãy mặc thật đẹp, cười thật tươi để lưu lại những kỷ niệm của tuổi trẻ.

Selfie du lịch, nhận quà liền tay cùng H2T Shop - Ảnh 1.

Tuổi trẻ và những chuyến đi đầy kỷ niệm

H2T FLY (http://h2t-shop.com/).

Tuyệt vời hơn nữa khi vừa lưu được những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, bạn bè, lại vừa có cơ hội rinh những phần thưởng vô cùng đặc biệt và ý nghĩa từ cuộc thi ảnh H-FLYING của H2T.

I. Thể lệ tham dự:

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các bạn nam tham dự một cách đơn giản và rộng rãi nhất, ban tổ chức đã quyết định hình thức đăng ký:

• Tất cả các thí sinh tham dự phải like, share page cuộc thi, H2T

• Đăng ký qua email cho ban tổ chức: h2t.msa01@gmail.com

• Tiêu đề thư (đúng theo cú pháp): Họ Tên_H-FLYING_2016

• Ảnh đính kèm: 1- 3 ảnh đẹp, chụp khoảnh khắc đi du lịch, tối đa chụp 2 người (nữ hoặc nam), nền ảnh là nơi các bạn đặt chân đến, sự kiện các bạn tham dự…

• Viết Caption hoặc câu chuyện cho bức ảnh của bạn với độ dài tối đa 250 từ

Selfie du lịch, nhận quà liền tay cùng H2T Shop - Ảnh 2.

Thỏa sức chơi và selfie cùng bạn bè

II. Quy trình thi/chấm giải

• Nhận hồ sơ: Toàn bộ email đăng ký hợp lệ (không phạm quy) sẽ được ban tổ chức tiếp nhận từ 0h00 ngày 28/4/2016 đến 24h ngày 4/5/2016

• Post album: Ban tổ chức sẽ sơ loại, mỗi thí sinh sẽ được chọn 1 ảnh đẹp nhất và post lên page vào 5/5/2016

• Chấm & công bố giải:Chốt số lượng bình chọn vào 24h ngày 8/5/2015. Căn cứ vào lượng like, share của ảnh để chọn ra 3 thí sinh có ảnh đạt nhiều like và share nhất và công bố giải thưởng vào ngày 9/5/2016

Selfie du lịch, nhận quà liền tay cùng H2T Shop - Ảnh 3.

Lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp bên gia đình

III. Cơ cấu giải thưởng/đặc quyền truyền thông

• Căn cứ tính giải: Ảnh có nhiều like, share nhất

• Giải thưởng bao gồm tiền mặt + voucher: Thẻ thành viên Diamond giảm 15%, thời hạn 2 năm

• Giải nhất: 2,000,000 VNĐ

• Giải nhì: 1000,000 VNĐ

• Giải ba: 500,000 VNĐ

H-FLYING là gì ? 

H-FLYING là cuộc thi ảnh thời trang online được tổ chức từ ngày 28/4 – 5/5/2016 bởi hệ thống thời trang nam cao cấp H2T fashion, nhằm khuyến khích tinh thần khám phá thử thách của các bạn trẻ trong mùa du lịch - hè 2016.

Các tín đồ thời trang hãy khoác lên mình những bộ cánh thật rực rỡ, đón nắng, đón gió và chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình, bạn bè ở những địa danh nổi tiếng, di sản thiên nhiên trên khắp lãnh thổ Việt Nam nhé.

Đối tượng tham dự:

Tất cả các bạn nam từ 18 – 35 tuổi trên toàn quốc, ngoại hình cân đối ưa nhìn, đặc biệt phải có phong cách thời trang cá tính, trẻ trung.

Thời gian đăng ký/ gửi email.

Các hồ sơ gửi đến ban tổ chức qua email từ 0h00 ngày 28/4/2016 đến 24h ngày 4/5/2016.

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