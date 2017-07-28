Mới đây, bên cạnh thông tin Bella bị hai người phụ nữ đánh hội đồng vì không trả tiền nước mía, trên mạng xã hội còn xuất hiện thông tin có người chuẩn bị tài trợ cho Bella “đập mặt làm lại”, phải chăng cô nàng đang chuẩn bị tấn công showbiz?

Dù không hoạt động trong ngành giải trí nhưng Bella là cái tên vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Bella có tên thật là Đoàn Thúy Hà, sinh sống ở Hải Dương, được nhiều người biết đến thông qua những đoạn clip quỵt tiền khách sạn, taxi. Không chỉ vậy, cô nàng còn đi khắp nơi tự nhận mình là một ca sĩ nổi tiếng, nhận được nhiều lời mời biểu diễn từ các bầu show.

Cách đây khoảng một tháng, Bella đã hạ sinh một bé trai. Những tưởng sau khi có con, tâm tính của Bela sẽ thay đổi, thế nhưng nàng “hot girl quỵt tiền” này lại gây nhiều sóng gió hơn cả trước kia.