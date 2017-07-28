Sau vụ ồn ào vì bị đánh hội đồng trên phố, Bella lại tiếp tục gây sóng gió trên mạng xã hội khi có người tuyên bố sẽ hỗ trợ cô phẫu thuật thẩm mỹ tấn công showbiz.
Mới đây, bên cạnh thông tin Bella bị hai người phụ nữ đánh hội đồng vì không trả tiền nước mía, trên mạng xã hội còn xuất hiện thông tin có người chuẩn bị tài trợ cho Bella “đập mặt làm lại”, phải chăng cô nàng đang chuẩn bị tấn công showbiz?
Dù không hoạt động trong ngành giải trí nhưng Bella là cái tên vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Bella có tên thật là Đoàn Thúy Hà, sinh sống ở Hải Dương, được nhiều người biết đến thông qua những đoạn clip quỵt tiền khách sạn, taxi. Không chỉ vậy, cô nàng còn đi khắp nơi tự nhận mình là một ca sĩ nổi tiếng, nhận được nhiều lời mời biểu diễn từ các bầu show.
Cách đây khoảng một tháng, Bella đã hạ sinh một bé trai. Những tưởng sau khi có con, tâm tính của Bela sẽ thay đổi, thế nhưng nàng “hot girl quỵt tiền” này lại gây nhiều sóng gió hơn cả trước kia.
Không chỉ bế con đi khắp nơi quỵt tiền, Bella còn mang theo súng giả lên máy bay khi được một mạnh thường quân hỗ trợ đưa vào TP.HCM. Sau khi vào đến TP.HCM, vì không hài lòng với hoàn cảnh sống nơi này nên Bella lên máy bay trở lại Hà Nội.
Một lần nữa mạng xã hội lại dậy sóng khi Bella và Lệ Rơi có cuộc gặp mặt riêng khiến nhiều người nghi ngờ Lệ Rơi là cha ruột của đứa nhỏ. Tuy nhiên, sau đó, hot boy - hiện tượng mạng một thời này đã lên tiếng phủ nhận.
Liên quan đến việc Bella bị đánh hội đồng, chị Hương Linh (vị mạnh thường quân đã hỗ trợ, đưa mẹ con Bella vào TP.HCM) cho biết: Vào ngày xảy ra sự việc, Bella được một vị mạnh thường quân cho tiền nên đi mua sắm. Không hiểu nguyên nhân vì sao dù có tiền trong người nhưng Bella vẫn quỵt tiền của người khác.
Về phần đứa trẻ, hiện đang sống cùng Bella trong một căn hộ chung cư do mạnh thường quân hỗ trợ.