Sản phẩm sữa các loại của Vinamilk ra mắt người tiêu dùng trung quốc tại hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất (CIIE 2018) tại Thượng Hải

CIIE 2018 là sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng giúp tăng cường liên kết với các nước trong khu vực, khai thác tối đa lợi ích do Khu vực tự do mậu dịch ASEAN - Trung Quốc đem lại, đồng thời tăng cường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam sang Trung Quốc và các nước ASEAN cũng như của các nước ASEAN sang Trung Quốc qua các cửa khẩu của Việt Nam.

Hội chợ này là sáng kiến của Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai - con đường" được tổ chức vào tháng 5/2017 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Việt Nam là 1 trong số 12 quốc gia tham gia hội chợ với tư cách quốc gia danh dự, đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Vinamilk - Công ty sữa lớn nhất Việt Nam và cũng là công ty đã được vinh danh là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín nhất Việt Nam đã tổ chức trưng bày và cho khách hàng Trung Quốc dùng thử các sản phẩm do Vinamilk sản xuất. Thông qua hội chợ, các sản phẩm của Vinamilk đã nhận được sự phản hồi rất tích cực từ khách tham quan và được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.

Được thành lập từ năm 1976, Vinamilk là công ty sản xuất sữa đứng đầu Việt Nam và nằm trong top 50 công ty sữa hàng đầu thế giới. Giá trị thương hiệu của Vinamilk đã được tạp chí Forbes Việt Nam định giá 2,28 tỷ USD - đứng đầu các thương hiệu giá trị tại Việt Nam. Đây cũng là công ty sữa được được tạp chí Nikkei nhiều năm liền đưa vào danh sách 300 công ty xuất sắc nhất Châu Á (Nikkei Asia300). Theo đơn vị đánh giá Kantar Worldpanel, Vinamilk là thương hiệu sữa được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam trong 4 năm liên tục từ 2014 đến nay.

Các hoạt động xúc tiến thương mại của Vinamilk tại các thị trường nước ngoài

Doanh thu năm 2017 của Vinamilk đạt 2.3 tỉ USD (tương đương 15.7 tỉ Nhân dân tệ) trong đó doanh thu xuất khẩu đạt khoảng 200 triệu USD. Vinamilk hiện đang có 13 nhà máy, 10 trang trại bò sữa tại Việt Nam và còn có 3 nhà máy chế biến sữa tại Mỹ, New Zealand và Cambodia cùng công ty con tại Ba Lan.

Bên cạnh sản phẩm sữa chua được ưa chuộng tại Việt Nam và các quốc gia khác, danh mục các sản phẩm của Vinamilk còn có: sữa bột, sữa đặc, bột ăn dặm, sữa nước, sữa đậu nành, nước trái cây, kem và các loại nước giải khát khác. Các sản phẩm của Vinamilk đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, Halal…. và được sản xuất trong hệ thống nhà máy đạt chuẩn GMP và các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 17025, ISO 14000, FSSC 22000, trong đó GMP là tiêu chuẩn bắt buộc đối với các nhà máy sản xuất dược phẩm và được khuyến khích áp dụng cho cả các công ty thực phẩm nói chung.

Tại thị trường trong nước, toàn ngành sữa nước của Vinamilk vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường toàn quốc, với khoảng 55% thị phần. Ngoài ra, Vinamilk còn nắm giữ hơn 80% thị phần sữa chua, hơn 80% thị phần sữa đặc, hơn 30% thị phần trong ngành hàng sữa bột.

Sản phẩm sữa đặc có đường nhãn hiệu Driftwood của Vinamilk được bày bán tại các siêu thị ở Mỹ

Ngoài ra, sản phẩm của Vinamilk đã có mặt tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ trải dài trên toàn cầu bao gồm các quốc gia có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm như Nhật, USA, Australia, New Zealand, Canada….

Trước đó, vào tháng 5/2017, tại Bắc Kinh, tại buổi Tọa đàm Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc 2017, Vinamilk và đối tác Guangdong Vina đã ký MOU về hợp tác cung cấp các sản phẩm sữa của Vinamilk vào thị trường Trung Quốc. Thỏa thuận này được ký dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao của 2 nước Trung Quốc và Việt Nam.

Vào tháng 9, Vinamilk cũng đã tham dự Hội chợ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 15 (CAEXPO 2018) diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây cùng với đối tác của mình nhằm giới thiệu một số sản phẩm đặc trung của Vinamilk với người tiêu dùng Trung Quốc. Đặc biệt là sản phẩm sữa chua được đánh giá mùi vị thơm ngon, chủng loại đa dạng, phù hợp với nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng.