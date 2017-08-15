Rúng động: 'Yêu râu xanh' 73 tuổi hiếp dâm hai chị em ruột dưới 16 tuổi suốt nhiều năm liền

Đời sống 15/08/2017 10:43

Nhân lúc người lớn không có mặt ở nhà, 'yêu râu xanh' 73 tuổi sang nhà cho tiền và dụ dỗ hai bé gái làm chuyện đồi bại.

Theo thông tin được đăng tải trên Zing, vào ngày 14/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Tiết Văn Tố (73 tuổi), cư trú tại huyện Long Mỹ (Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Rúng động: 'Yêu râu xanh' 73 tuổi hiếp dâm hai chị em ruột dưới 16 tuổi suốt nhiều năm liền - Ảnh 1
"Yêu râu xanh" 73 tuổi hiếp dâm hai chị em ruột suốt nhiều năm liền - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, đối tượng Tố đã có hành vi hiếp dâm hai bé gái 13 và 15 tuổi ở huyện Long Mỹ. Điều đáng nói ở đây, nạn nhân là hai chị em ruột và sự việc đã diễn ra trong một thời gian dài.

Tại cơ quan công an, gã "yêu râu xanh" này khai rằng hắn ta thường lợi dụng việc bố mẹ hai đứa trẻ vắng nhà rồi sang cho tiền, dụ dỗ các em làm chuyện người lớn.

Sau đó, gia đình nạn nhân vô tình phát hiện sự việc và trình báo với cơ quan công an.

Theo thông tin đăng tải từ báo Pháp luật TP.HCM, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, kể từ năm 2014 đến nay, nghi phạm đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với hai bé gái.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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