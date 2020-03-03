Quà 8/3 cho người yêu thì nên tặng gì lãng mạn và ý nghĩa

Tuy là món quà phổ biến nhưng hoa và thiệp chưa bao giờ là món quà lỗi thời trong mỗi dịp lễ. Trong dịp 8/3, nếu bạn dành tặng cô gái của mình một bó hoa rực rỡ cùng tấm thiệp với những lời chúc “có cánh” thì chắc chắn đây sẽ là món quà lãng mạn, làm rung động đối phương, khiến cô ấy vỡ òa trong hạnh phúc.

8/3 là ngày lễ mà cách chàng trai tôn vinh một nửa của thế giới, là ngày đặc biệt để mọi người gửi những lời chúc, những món quà đặc biệt đến những người phụ nữ. Một chủ đề mà rất nhiều chàng trai quan tâm trong dịp này là quà 8/3 cho người yêu thì nên tặng gì? Bạn có thể tham khảo các món quà ý nghĩa dưới đây.

Mỹ phẩm gần như là những thứ không thể thiếu với rất nhiều người phụ nữ. Vì vậy, nếu bạn tặng đúng cây son mà nàng đang mong ước, hay hộp phấn má, phấn mắt mà nàng đang muốn mua, đây là sẽ cơ hội tốt để bạn thể hiện sự tinh tế của mình. Nàng sẽ vô cùng hạnh phúc vì bạn không những chu đáo mà còn rất hiểu về thói quen của nàng.

Đây cũng là món quà đơn giản nhất mà các chàng trai không mất quá nhiều công sức để lựa chọn và suy nghĩ. Bạn có thể mua hoa và thiệp hoặc tự tay chuẩn bị để dành tặng người yêu.

Tặng mỹ phẩm để thể hiện sự tinh tế - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, lựa chọn mỹ phẩm để tặng người yêu là vấn đề không hề đơn giản với cánh mày râu. Vì vậy, bạn hãy để ý kỹ lưỡng thói quen sử dụng mỹ phẩm, sở thích của nàng để lựa chọn. Hoặc bạn có thể lựa dịp để hỏi khéo léo, vừa giúp bạn hiểu nàng hơn, vừa giúp bạn dễ dàng chọn món quà 8/3 cho người yêu thật tinh tế và ý nghĩa.

Nước hoa

Nước hoa được coi là món quà 8/3 cho người yêu rất lãng mạn. Những chàng trai hay e ngại nói những lời có cánh thì tặng nước hoa là công cụ để thay lời muốn nói.

Một chai nước hoa với mùi hương mà nàng yêu thích chắc chắn sẽ giúp thắt chặt mối quan hệ của hai bạn. Tình yêu của hai bạn sẽ trở nên bền chặt và nồng nàn hơn.

Tặng nước hoa để thể hiện tình cảm bền chặt - Ảnh minh họa: Internet.

Tặng đồ đôi

Những món đồ đôi là món quà 8/3 cho người yêu để thể hiện tình cảm của bạn dễ dàng nhất. Bạn có thể tặng áo đôi, giày đôi, cốc đôi,...

Tặng đồ đôi để vun đắp tình yêu với bạn gái - Ảnh minh họa: Internet.

Những món đồ đôi ngoài ý nghĩa là quà tặng thì còn mang mong muốn của bạn gửi gắm trong đó, luôn muốn hai bạn gắn bó. Đồ đôi cũng là món quà tặng hữu ích, hai bạn có thể diện và trở nên nổi bật hơn mỗi dịp hẹn hò.

Tặng trang sức cho người yêu

Trang sức luôn là sở thích của rất nhiều cô gái. Những chiếc vòng cổ, khuyên tai, lắc tay hay chiếc nhẫn xinh xắn sẽ tạo nên sự kiêu sa cho các nàng. Hoặc bạn có thể tặng đồng hồ, đồng hồ cũng là quà tặng 8/3 ý nghĩa cho người yêu, mang hàm ý níu giữ thời gian hai bạn ở bên nhau.

Tặng trang sức để giúp nàng trở nên kiêu sa hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt, nếu bạn có ý định tỏ tình hoặc cầu hôn nàng thì trang sức là một gợi ý hoàn hảo. Khi cô ấy đeo món trang sức mà bạn tặng cũng sẽ thay cho lời đồng ý. Vì vậy, nếu bạn chưa biết tặng gì cho nàng vào ngày Quốc tế phụ nữ thì đừng bỏ qua trang sức.

Một bữa tối lãng mạn

Đặt một bữa tối lãng mạn và ngọt ngào sẽ là món quà 8/3 cho người yêu mà chắc chắn cô gái nào cũng yêu thích. Nếu bạn chuẩn bị một bữa tối đơn giản dưới ánh nến lung linh, tiếng nhạc du dương, nàng chắc chắn sẽ cảm động. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ giữa hai bạn.

Tặng một bữa tối lãng mạn để bày tỏ tình cảm - Ảnh minh họa: Internet.

Một chuyến du lịch

Đa phần các cô gái đều rất thích đi du lịch. Vì vậy, nếu bạn bí mật chuẩn bị một chuyến du lịch ở những nơi mà cô ấy mong ước thì chắc chắn nàng sẽ xúc động và yêu bạn nhiều hơn. Đây cũng là dịp để hai bạn bồi đắp tình cảm thêm mặn nồng bằng những ngày cùng nhau đi xa, những giây phút lãng mạn, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào.

Tặng một chuyến du lịch cho người yêu để hâm nóng tình cảm - Ảnh minh họa: Internet.

Tặng quần áo

Một chiếc váy xinh xắn hay một chiếc áo dễ thương đúng phong cách ăn mặc của nàng sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bạn. Hoặc dễ chọn hơn, bạn có thể tặng nàng một đôi giày. Tuy nhiên, để lựa chọn được cho nàng những trang phục phù hợp mà nàng yêu thích, bạn cần biết các size giày và quần áo của nàng. Điều này đòi hỏi bạn phải vô cùng tinh tế và hiểu rõ cá tính, sở thích và phong cách thời trang của nàng.

Trên đây là các gợi ý quà 8/3 cho người yêu đơn giản nhưng ý nghĩa. 8/3 là không chỉ là dịp tôn vinh, bạn hãy nhân cơ hội này để bày tỏ tình cảm, vun đắp và khiến cho cô gái của mình trở nên hạnh phúc hơn khi ở bên bạn.