Phong tục và văn hóa các nước đón Tết Nguyên đán giống Việt Nam

Tết Nguyên Đán là dịp lễ hội quan trọng nhất trong năm tại Trung Quốc. Không khí khắp nơi đều vui vẻ, náo nhiệt, nhiều phong tục và lễ hội thú vị được tổ chức. Do vị trí địa lý gần gũi, Tết cổ truyền của Trung Quốc và Việt Nam có nhiều nét tương đồng.

Giống với Việt Nam, ở nhiều quốc gia châu Á khác, ngày Tết Nguyên đán cổ truyền cũng là một ngày lễ lớn trong năm và là dịp để các các thành viên xa gia đình trở về đoàn tụ trong sự hòa thuận, yêu thương và mọi người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

Thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) cũng là nơi đáng tới vào thời điểm này, với lễ hội băng - văn hóa đặc trưng của địa phương. Ngoài ra, du khách có thể tới thành phố hoa Quảng Châu, nơi nổi tiếng với hội chợ hoa ngày tết, thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch nước ngoài. Khách tới hội chợ thường được tặng phong bao lì xì màu đỏ, tượng trưng cho lời chúc may mắn đầu năm.

Du khách có thể chọn đón tết tại thủ đô Bắc Kinh hiện đại, hoặc tới thành cổ Bình Dao (tỉnh Sơn Tây), nơi có lịch sử lâu đời, không gian cổ kính, các phố đều treo đèn lồng đỏ vào dịp Tết.

Tuy nhiên, việc di chuyển tại Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán khá khó khăn, đặc biệt là đường sắt. Vì vậy, khách du lịch nên đặt trước vé và nơi ở từ sớm.

Mông Cổ

Tết âm lịch của người Mông Cổ có tên Tsagaan Sar, hoặc tết Tháng Trắng, có ý nghĩa kết thúc mùa đông dài lạnh lẽo, khởi đầu năm mới, cũng là thời điểm trồng trọt chăn nuôi.

Mông Cổ. Nguồn: Internet.

Nếu có cơ hội đón tết cùng các gia đình ở Mông Cổ, du khách sẽ được trải nghiệm những nét văn hóa khác biệt, mới lạ của dân du mục. Chẳng hạn khi tới thăm họ hàng, người khách phải làm lễ Zolgokh. Từng người cầm khăn Khadag đặt trên tay gia chủ và nói câu "Bác sống bình yên chứ? Tết nhà mình đang chuẩn bị có tốt không?". Sau đó, gia chủ hôn hai bên má người khách, tặng khoản tiền nhỏ và mời uống ba lần rượu. Khi chuẩn bị về, khách tặng gia chủ một món quà.

Món ăn truyền thống ngày tết Mông Cổ là bánh nhân thịt cừu, còn gọi là buuz. Các món ăn trong Tết Nguyên Đán ở Mông Cổ cũng khác so với các nước khác, bao gồm thịt cừu, thịt bò, mỳ vằn thắn, sữa ngựa lên men và sữa dê. Đặc biệt, các gia đình Mông Cổ luôn để sẵn đồ ăn trong nhà. Dù chủ nhà vắng mặt, khách đi đường vẫn có thể dùng bữa, sau đó để lại tiền cảm ơn hoặc dấu hiệu cho gia đình.

Tới Mông Cổ dịp Tết, khách du lịch còn có cơ hội chiêm ngưỡng hoặc trực tiếp tham gia các cuộc thi đua ngựa, bắn cung - hoạt động nổi bật tại quốc gia này.

Triều Tiên

Trước kia, người Triều Tiên đón Tết vào tháng 10 và tháng 11, gần đây mới chuyển dần sang mồng 1 tháng Giêng Âm lịch. Tết của người Triều Tiên kéo dài hàng tuần với nhiều phong tục truyền thống đặc sắc như dán hình động vật lên cửa để cầu may, mời thầy pháp saman đến cúng tế và xem bói, tổ chức đón trăng mọc.

Triều Tiên. Nguồn: Internet.

Món ăn không thể thiếu trong dịp Tết của người Triều Tiên đó là món “cơm thuốc”. Để chế biến món này, người ta đem gạo nếp hấp qua, rồi trộn với mật ong, hạt dẻ, táo, nhân hạt tùng, mỡ, tương... rồi hấp chín. Người Triều Tiên từ xa xưa đã coi mật là thuốc nên đã gọi loại cơm này là cơm thuốc. Loại cơm này dùng để đãi khách và cúng tổ tiên. Người Triều Tiên quan niệm, ăn loại cơm này vào đầu năm mới thì cả năm sẽ được sống sung túc và ngọt ngào.

Singapore

Người Singapore rất coi trọng việc vui đón Tết Nguyên đán âm lịch cổ truyền. Diễn ra cùng thời điểm với Tết Nguyên đán của người Việt Nam, những ngày Tết ở Singapore thường diễn ra Lễ hội mùa xuân với 3 sự kiện nổi bật: Lễ hội Hoa đăng, Lễ hội Singapore River Hongbao và Lễ hội đường phố Chingay cùng nhiều hoạt động khác.

Singapore. Nguồn: Internet.

Trong suốt 15 ngày từ đêm Giao thừa cho đến hết ngày 15 tháng Giêng, trên đất nước Singapore đâu đâu cũng diễn ra các hoạt động vui xuân, là dịp để người ta đi thăm họ hàng, bạn bè và đãi tiệc nhau. Cha mẹ và những người thân đã lập gia đình sẽ gửi tặng “hong baos” (tiền lì xì đựng trong bao đỏ) cho những người thân chưa lập gia đình là biểu thị một cách cầu chúc may mắn cho họ.

Hàn Quốc

Một trong những yếu tố du khách nên thưởng thức trong ngày tết Hàn Quốc là văn hóa ẩm thực. Người Hàn Quốc chuẩn bị các món ăn truyền thống cho Tết Nguyên Đán đa dạng và cầu kỳ. Bàn thờ đêm giao thừa có khi tới hơn 20 món. Nhiều món ăn không thể thiếu trong ngày tết như tteokguk (canh bánh gạo), galbijjim (thịt hầm), japchae (miến trộn rau), yakgwa (món tráng miệng truyền thống)...

Hàn Quốc. Nguồn: Internet.

Các bảo tàng, cung điện và công viên vẫn mở cửa đón khách du lịch vào dịp Tết, đồng thời tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa đầu năm. Lễ hội Tết ở Hàn Quốc mang đậm tính truyền thống với các trò chơi dân gian như ném tên vào bình, thả diều, bập bênh, đá cầu...

Du khách có nhiều lựa chọn tham quan thích hợp với dịp Tết ngay tại thủ đô Seoul như cung điện Gyeongbokgung, làng cổ Hanok, Bảo tàng Lịch sử Seoul, Miếu thờ Hoàng gia Jongmyo...