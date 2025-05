Nóng: Phát hiện 100kg ruốc gà không rõ nguồn gốc tại Nho Quan, Ninh Bình

Ngày 09/5/2025, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) đã tiến hành kiểm tra Cửa hàng H.M - Hộ kinh doanh B.T.T.H, có địa chỉ tại phố Tân Lập, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin từ Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình, hưởng ứng “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng H.M - Hộ kinh doanh B.T.T.H, có địa chỉ tại phố Tân Lập, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đang kinh doanh 100kg ruốc gà không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá, được đựng trong các túi nilon trắng. Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 13 triệu đồng.

Đáng chú ý, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên như hợp đồng mua bán, hóa đơn, tờ khai hải quan...

Tạp chí Công Thương - Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình

Theo thông tin từ Tạp chí Công Thương, để xử lý vi phạm, Đội trưởng Đội QLTT số 2 đã ban hành Quyết định xử phạt Hộ kinh doanh B.T.T.H số tiền 12.000.000 đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, toàn bộ 100kg ruốc gà vi phạm đã bị buộc tiêu hủy theo quy định.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn.

