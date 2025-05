NÓNG: Công an vào cuộc làm rõ sai phạm vụ mỹ phẩm kém chất lượng do Đoàn Di Băng quảng cáo

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm tại doanh nghiệp này.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương vào cuộc điều tra, làm rõ sai phạm của Công ty EBC Đồng Nai. Đồng thời, lực lượng công an xã cần tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm và thực phẩm giả, kém chất lượng.

UBND tỉnh yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý liên quan đến việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng trước ngày 25/5. Kết quả xử lý phải được công khai để người dân biết và chủ động phòng tránh.