Rau lang là loại rau phổ biến được nhiều người ưa chuộng vì nó đáp ứng đầy đủ được yêu cầu “ngon - bổ - rẻ". Theo Đông y, loại rau này có tính bình, vị ngọt, không độc, ích khí lực, hỗ trợ chữa tỳ hư, kém ăn, thận âm bất túc.

Dưới đây là những lợi ích mà nó mang lại.

Ngoài ra, hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong rau lang còn nhiều hơn so với củ của nó. Các nhà khoa học đã phát hiện ra lượng vitamin B6 trong lá cao gấp 3 lần ở củ khoai, vitamin C gấp 5 lần và viboflavin hơn đến 10 lần. Chính vì vậy, việc bổ sung rau này vào bữa ăn hàng ngày sẽ có công dụng chữa nhiều bệnh.

Thanh nhiệt cơ thể

Rau lang có tính bình và mát, các bà nội trợ nên bổ sung thêm rau vào thực đơn của gia đình mình, nhất là vào những ngày hè nắng nóng. Nó giúp thanh lọc và giải nhiệt cho cơ thể rất tốt, đặc biệt với những người đang bị nhiệt hoặc nóng trong.

Giảm cân

Nếu muốn ăn kiêng để giảm cân thì đừng quên đưa rau lang vào khẩu phần ăn mỗi ngày, bởi hàm lượng chất xơ dồi dào sẽ hỗ trợ tiêu hóa hoạt động và tiêu thụ các chất béo tích tụ bên trong cơ thể. Bạn chỉ cần ăn khoai và rau lang luộc hoặc áp dụng chế độ 1/2 gạo, 1/2 khoai… sẽ giúp giảm cân hiệu quả và nhanh chóng.

Lợi sữa

Đối với những bà mẹ đang cho con bú nhưng ít sữa hoặc bị tắc tia sữa, hãy dùng ngay món rau lang xào với thịt heo để có sữa nhiều hơn.

Một lợi ích khác của rau đó là làm giảm bớt cơn nghén cho các bà bầu. Thành phần vitamin B6 dồi dào có tác dụng hạn chế những cơn buồn nôn và chán ăn ở giai đoạn đầu thai kỳ.

Chống oxy hóa

Một số nghiên cứu cho thấy một loại protien đặc biệt có trong rau lang chiếm khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hóa của glutathione. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để tạo ra các chất chống oxy hóa trong cơ thể.

Giảm lượng đường huyết

Rau lang có khả năng và đặc tính giúp làm giảm đường huyết hiệu quả. Vậy nên, trong bữa ăn của người bệnh tiểu đường phải thường xuyên bổ sung món rau lang luộc.

Chống táo bón

Rau lang giàu chất xơ nhưng lại chứa rất ít chất béo và không có cholesterol. Do đó, nhiều người dùng rau này để chế biến thành các món ăn có tác dụng nhuận tràng và giúp phòng ngừa bệnh táo bón, nhất là ở các bà bầu.